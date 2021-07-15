Мнение: «О замене слова МАМА на слово ЧИП»

Здравствуйте

Перевод стихотворения Сергея Михалкова «Мамы разные нужны» с языка 20-ого века на язык 21-ого века:

Чипы разные нужны,

Чипы разные важны.

Чтоб на лавочке сидел,

Чтоб на девок не глядел,

Чтобы пел,

Чтобы молчал,

Чтоб апгрейд себе качал.

Дело было вечером,

Делать было нечего.

Кто уселся на заборе,

Кто забрался на чердак.

На Центральном Мониторе

Каждый шаг.

Чтоб был виден каждый гвоздь!

Чип на вас.

Чтоб был слышен каждый гость!

Чип на вас.

А у нас сегодня кошка

Родила вчера котят.

Котята выросли немножко,

Чипы вставить им хотят!

— Приказали: Открыть газ!

Морят нас!

— Ну а нам водопровод!

Вот!

А из нашего окна

Красна Площадь не видна!

Лишь в компьютере окошка

Нашей улицы немножко.

На прогулке виртуальной

Закачали Счастья Дар,

Чтоб приснился синий-синий

Презеленый красный шар!

А у нас взорвался газ –

Это раз!

Грузовик привез дрова –

Это два!

Все сгорим мы до зари –

Это три!

А в-четвертых! Это мама

Отправляет нас в полет,

Потому что наша мама

Государства верный Бот!

С лесенки ответил Вова:

— Мама — Робот?

Что ж такого?

Вот у многих, например,

Мама — кондиционер!

Вы же дети новой Веры

Ваши мамы — компьютЕры!

Прошлый век: мамаша — повар!

Жизнь без чипа

НЕЗДОРОВА!

— Всех важней,- сказала плата,-

Стада нашего Вожатый,

Ставит нам по жизни цели,

Водит нас как на прицеле.

И спросил тут кто-то матом:

— Разве плохо быть Вожатым?

Судьбы он ребятам шьет.

Нашей жизни он пилот!

Чипы вводят добровольно –

Это очень хорошо!

И вакциной все довольны –

Это тоже хорошо.

Чипы корчат в миг от боли,

Чип – и воля и неволя.

Чипы разные нужны,

Чипы разные важны.

Дело было вечером,

Спорить было нечего.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Стихотворение Сергей Михалкова в подлиннике 20-ого века «Мамы разные нужны, Мамы разные важны.» можно прочитать здесь: https://www.supertosty.ru/stihi/stih_88.html

P.P.S. А вот это сказано на века (перевод не нужен):

https://pbs.twimg.com/media/ESVMiVmXcAELorP.jpg:large

P.P.P.S. О том, что Проект Глобального Чипирования не фантастика, о том, что существуют уже все кирпичики этого Проекта, в Статье «НЕПРИВИТЫЕ ВСЕХ СТРАН ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! Про войну киборгов и людей!»

P.P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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