Мнение: “Работодатель вправе отстранить работника, выразившего отказ от вакцинации”

Министерство труда выпустило разъяснения на тему того, каков порядок отстранения от работы граждан не сделавших прививку от коронавируса.

Работодатели из ряда сфер будут обязаны отстранять сотрудников без сохранения заработной платы, если они отказываются привиться от COVID-19 и не подтверждают документами медицинские противопоказания. Например, в Москве отстранения следует начинать с 15 августа. Об этом сказано в письме Роструда в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов» от 13 июля, с которым ознакомились «Известия». Вернуться на работу непривитые смогут после вакцинации либо по окончании пандемии, следует из документа. К 15 июля московские рестораны в целом успели провести прививочную кампанию и достичь показателя 60% получивших хотя бы первую дозу препарата, а в ритейле дела обстоят сложнее. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сказал «Известиям», что пока решение о старте проверок бизнеса не принято.

Роструд 13 июля направил ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» письмо, в котором разъяснил механизм отстранения сотрудников ряда сфер от работы, в случае если они отказываются привиться от коронавируса и не имеют на то противопоказаний. Таких граждан нужно отстранять от работы без сохранения зарплаты, считают в службе. «Известия» ознакомились с документом. В письме также сказано, что такая мера предусмотрена в Трудовом кодексе РФ. В ст. 76 ТК РФ отмечено, что это можно сделать не только в случаях, которые перечислены в кодексе или федеральных законах. Обоснованием могут стать другие нормативно-правовые акты.

Один из таких случаев — нарушение положений закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», уверены в Роструде. В документе сказано: отказ от профилактических прививок может стать причиной негативного ответа при приеме на работу или для отстранения от нее, если ее выполнение сопряжено с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. «Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)», сказано в пояснениях Роструда. Поэтому работодатель вправе отстранить сотрудника без сохранения заработной платы, и речь идет в том числе и о тех, которые работают удаленно и не имеют противопоказаний к прививке.

Дата отстранения зависит от сроков проведения вакцинации в регионе, сказано в документе Роструда. Например, Москва первой ввела на своей территории обязательную кампанию по вакцинации 60% сотрудников торговли, общепита, салонов красоты и других сфер. До 15 июля их следует привить первым компонентом, до 15 августа — вторым.

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— Полагаем, что отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации должно быть оформлено с 15 августа, — сказано в документе Роструда. — Если работник в эту дату не предоставил сертификат о вакцинации или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к ней.

Если работник против прививки, то компания должна запросить у него письменный отказ, после чего оформить приказ об отстранении без сохранения заработной платы. Основанием служит ч. 3 ст. 76 ТК РФ. При этом перевод на дистанционный труд не является альтернативой отстранению — работники на удаленке также должны проходить вакцинацию, уточнил Роструд.

Ведомство подчеркнуло, что работодатель обязан отстранять от работы сотрудника, который отказывается от вакцины и не имеет к ней медицинских противопоказаний (их следует представлять в виде подтверждающих документов). Такое право дает абзац восьмой ч. 1 ст. 76, пояснил Роструд. Причем сотрудник сможет вернуться лишь после того, как устранит причину отстранения либо уже по окончании пандемии: «работодатель вправе отстранить работника, выразившего отказ от проведения вакцинации, на период эпиднеблагополучия».

https://iz.ru/1193083/evgeniia-pertceva/odni-doma-v-rostrude-utochnili-pravila-otstraneniia-neprivitykh-sotrudnikov – цинк

PS. У нас в Севастополе обязаловку пока не вводили. Все пока что на уровне увещеваний и угроз. На днях кол-во вакцинированных перевалило за 100 000. Но до желанных 250-300 тыс. еще далековато. И скорее всего не в этом году.

В силу роста числа заболевших, у нас де-факто отменили традиционное "Байк-Шоу" "Ночных волков" на Госфорте и День Флота. Сам праздник формально будет, но без военно-морского парада и прочих праздничных массовых мероприятий.

По личным впечатлениям, в транспорте маски носит где-то половина, перчатки не носит практически никто (рекомендации на этот счет висят почти везде, но их никто не выполнят, смысл такого требования продолжает теряться в тумане). По всей видимости скоро губернатор будет снова грозить кулаком и штрафами за игнорирование требований по маскам, чтобы хотя бы на время подтянуть дисциплину. Между тем нагрузка на коечный фонд в городе растет.

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