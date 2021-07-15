Что отвечать провокаторам? – Личное мнение

По Интернетам, а затем и в СМИ, вчера распространилась Инструкция Олимпийского комитета России спортсменам — как им отвечать на каверзные вопросы врагов на Играх в Токио.



Фото: Соцсети

Чей Крым? Жрал допинг? Встанешь на колени в память жертв рабства?

На эти и другие вопросы чиновниками были придуманы замечательные ответы.

Ну, вот они:

https://t.me/lenamiro/9233

Ну, неужели тебя не херрасили, красивая спортсменка? Нет-нет, ну что вы! У нас секса отродясь не бывало, хотя в других (загнивающих странах) и случались подобные мерзости!

О политике — без комментариев. Ни в коем случае не признаваться, чей Крым. Санкции комментировать не станем. Олимпиада — не площадка для акций!

Но самый замечательный вопрос, конечно, последний — я просто мечтаю услышать гимн своей Родины.

Прочитав инструкцию, написанную сухим и даже в чём-то дебиловатым языком, я подумала: а вот оно нам надо?

Олимпиада, где все считают Россию — источником допинга. Спортсменам запрещают выступать под флагом своей страны. Ни слова о принадлежности территорий, хотя за отрицание целостности страны даже есть статья наказания.

Всем очевидно, что Россию не хотят видеть на празднике спорта. Отняли имя, лишили одежды, но мы всё равно туда лезем и инструктируем своих граждан, как им рот открывать!

Нам действительно нужно ехать? Не противно быть униженными и оскорблёнными? Не стыдно? Неужели у нашей страны не хватит гордости и самоуважения, чтобы демонстративно забить болт на какие-то там коронавирусные игры?

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