Мнение: Саботаж – орудие офисного пролетариата



Венедиктов по привычке домогается сотрудниц

Косматый “агент всех разведок” Венедиктов затеял очередную разводку – теперь он вовсю продвигает через свое “Эхо Москвы” некое “электронное голосование” за или против принудительной вакцинации.

Электронное голосование о введении обязательной вакцинации среди представителей определенных профессий в Москве является тестовым проектом Общественной палаты Москвы перед выборами в Государственную думу, объяснил «Газете.Ru» главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и заместитель председателя столичной ОП Алексей Венедиктов.

Как к этому отнестись? Самый правильный ответ – никак. Уже само по себе “электронное голосование” – разводилово чистой воды, доверять ему нельзя. Достаточно просто вспомнить обстоятельства проигрыша Юнемана на последних доковидных выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году. Тогда юный Юнеман практически добился победы над матерым единороссом – на обычном, “бумажном” голосовании он уверенно его обходил. Но тут поднесли “результаты электронного голосования” от Венедиктова – и, о чудо! Если в целом по округу Юнеман побеждал примерно 55 на 45%, то в принесенных распечатках как-то внезапно оказалось, что почти все голосовавшие “электронно” голосовали… против Юнемана. Такой вот, понимаете ли, парадокс. На бумаге – 55 на 45, на перфокартах – 1 и 99. Венедиктов скромно улыбается, Юнеман в пролёте. Вот что значит передовая наука!

(нельзя не отметить, что вся коллизия потом через год в точности повторилась в циклопических масштабах на другом континенте – при голосовании в США: на “простом” голосовании Трамп уверенно гасит Байдена практически во всех “спорных” штатах – но тут приносят мешки бюллетеней, присланных по почте – и, какой сюрприз, там сотни тысяч – и ВСЕ за Байдена! Некоторые враги демократии и свободы с тех пор злорадно думают, что Россией и США теперь правят примерно одинаковые силы, если вообще не одни и те же)

Так что – никакого доверия ни псевдо-электронному голосованию, ни лично Венедиктову. Наше оружие сегодня одно – саботаж! Саботаж как в отношении прививок, так и в отношении голосований по прививкам, что по меньшей мере последовательно. Пусть сторонники принудиловки жмут там кнопки в одиночестве. Свои 80% “за” они вполне нарисуют и без нас.