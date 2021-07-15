Лукашенко позволил привлекать армию к разгону протестов в Беларуси

Лукашенко подписал закон “Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя”.

“В законе конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан”, – уточнили в пресс-службе.

Документ дополнил ограничения в работе СМИ. Теперь при введении чрезвычайного положения в Беларуси могут остановить выпуск и распространение продукции СМИ, в том числе иностранных, установить особый порядок аккредитации журналистов, ограничить доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Закон расширяет круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения за счет включения военизированных организаций, добавили в ведомстве.

“Это позволит максимально эффективно и на полных законных основаниях задействовать силы и средства МЧС, Следственного комитета, госкомитета судебных экспертиз и департамента финансовых расследований. Задачи, которые выполняют привлекаемые органы, дополнены предупреждением и пресечением беспорядков, обеспечением охраны общественного порядка и общественной безопасности”, – сказано в сообщении.

Допускается привлечение вооруженных сил Беларуси для решения задач во время протестов.

“С учетом полученного практического опыта указываются задачи вооруженных сил в рамках этой системы: борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов”, – сообщили в администрации.

Контекст:

Политический кризис в Беларуси начался после выборов президента в 2020 году. Оппозиция не признала победу Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября 2020 года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признал ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.

После этого ЕС, США, Великобритания ввели несколько пакетов санкций против окружения Лукашенко, к санкциям присоединилась Украина. Евросоюз в санкционный список включил и Лукашенко.

12 июля в интервью телеканалу Russia Today глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что страны Запада хотели создать в Беларуси “вторую Украину”, чтобы перенести потом этот опыт на Россию.

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