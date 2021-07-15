ВОЗ призывает все страны вакцинировать от COVID-19 10% населения до конца сентября

Гебрейесус отметил, что комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям вскоре опубликует свое заявление.

“Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что пандемия ошибочно описывается как завершающаяся, когда она еще далека от завершения. Он также предупредил о высокой вероятности появления и глобального распространения новых и, может быть, более опасных штаммов вируса, которые, возможно, будет еще сложнее контролировать”, – сказал гендиректор.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили более 188 млн случаев COVID-19, умерло более 4 млн человек.

В ВОЗ 13 июля сообщили, что за неделю с 5-го по 11 июля наблюдалось увеличение количества новых случаев коронавируса в мире на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Количество смертей увеличилось на 3%.

14 июля гендиректор ВОЗ заявил, что мир находится “на ранней стадии третьей волны” пандемии COVID-19.

В мире по состоянию на 15 июля сделали более 3,51 млрд прививок от коронавируса. Вакцинация началась в 180 странах. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

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