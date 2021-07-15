 

ВОЗ призывает все страны вакцинировать от COVID-19 10% населения до конца сентября

15.07.2021, 21:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гебрейесус  отметил, что комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям вскоре опубликует свое заявление.

“Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что пандемия ошибочно описывается как завершающаяся, когда она еще далека от завершения. Он также предупредил о высокой вероятности появления и глобального распространения новых и, может быть, более опасных штаммов вируса, которые, возможно, будет еще сложнее контролировать”, – сказал гендиректор.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили более 188 млн случаев COVID-19, умерло более 4 млн человек.

В ВОЗ 13 июля сообщили, что за неделю с 5-го по 11 июля наблюдалось увеличение количества новых случаев коронавируса в мире на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Количество смертей увеличилось на 3%.

14 июля гендиректор ВОЗ заявил, что мир находится “на ранней стадии третьей волны” пандемии COVID-19.

В мире по состоянию на 15 июля сделали более 3,51 млрд прививок от коронавируса. Вакцинация началась в 180 странах. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / Федеральные власти США впервые в современной истории казнили индейца

14.09 / Эксперт заявил, что спасти украинскую авиационную индустрию можно благодаря частным инвесторам

21.07 / Создан препарат, который убивает клетки рака молочной железы

13.09 / МИД Украины призывает международное сообщество осудить российские “выборы” в Крыму

18.03 / Замглавы МИД возложил на США всю ответственность за ухудшение отношений с Россией

14.06 / Китай призвал “Большую семерку” “прекратить клеветать” на их страну

25.09 / Трамп и Байден борются за голоса испаноязычных американцев

06.08 / Хиросима отметила 75-летие атомной бомбардировки

21.07 / Приватизация облэнерго должна быть синхронизирована с введением RAB, это будет большая, хорошая победа для всей Украины – замглавы Фонда госимущества Елейко

29.01 / Эксперт объяснил значение неотвратимости наказания в РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика