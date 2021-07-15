 

Правоохранители задержали мужчину, который за $50 тыс. обещал трудоустройство в ГБР – Офис генпрокурора

15.07.2021, 21:34, Новости дня
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“Гражданин обманом пытался завладеть $50 тыс. пообещав потерпевшему трудоустройство на руководящую должность в один из подразделений центрального аппарата Государственного бюро расследований. Эта сумма предназначалась за якобы содействие должностных лиц правоохранительных органов и высшего законодательного органа государства”, – говорится в сообщении.

Мужчину задержали при получении $35 тыс. Ему планируют сообщить о подозрении и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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