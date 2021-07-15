 

В Шотландии археологи нашли святилище с «воротами в подземный мир»

15.07.2021, 21:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Археологи в Великобритании изучили мегалитический загадочный памятник, расположенный на острове Малл. В шотландском графстве Балискат они обнаружили святилище с «воротами в подземный мир».
Как пояснила доктор Клэр Эллис, представляющая исследовательский проект Argyll Archeology, памятник состоял из короткого ряда больших валунов. Археологический объект располагался в северо-восточной части острова. Иногда мегалиты Малла исследователи сравнивают с всемирно известным Стоунхенджем. Ученые проверили гипотезу о том, что по этим камням люди ориентировались астрономически. После проведения исследования было установлено, что с помощью этих древних объектов следили за движением спутника Земли. Луну использовали как измеритель времени, ориентируясь на лунный цикл, составляющий около 28 дней. Древним людям эта информация была нужна для определения плодородия и частоты морских приливов.

В Шотландии исследователи нашли доказательства того, что памятник представлял собой святилище. Обнаруженные куски кварца свидетельствовали о том, что там проводились огненные ритуалы. При этом лунный свет преломлялся, отражаясь от кварца, и создавал таинственное мерцание. Археологи предполагают, что святилище считали «воротами в подземный мир». Его построили примерно 3 тысячи лет назад.

Источник: rg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.10 / Мнение: Должны ли мы поддерживать отечественного производителя

24.07 / Мнение: Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

06.11 / Елизавета Арзамасова впервые показала совместное видео с Ильей Авербухом

25.11 / Илья Авербух попросил не путать «Ледниковый период» с «Давай поженимся!»

16.09 / Мнение: “Протест наизнанку”

29.08 / Мнение: Про слово «негр»

30.06 / Мнение: Время топить?

13.07 / Ученые связали появление фосифна в атмосфере Венеры с действующими вулканами

13.01 / Экономист Калугин рассказал о возможном снижении пенсий в России – дальше ситуация будет ухудшаться

30.06 / Ученые обнаружили способ защиты печени от цирроза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика