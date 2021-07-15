В Шотландии археологи нашли святилище с «воротами в подземный мир»

Археологи в Великобритании изучили мегалитический загадочный памятник, расположенный на острове Малл. В шотландском графстве Балискат они обнаружили святилище с «воротами в подземный мир».

Как пояснила доктор Клэр Эллис, представляющая исследовательский проект Argyll Archeology, памятник состоял из короткого ряда больших валунов. Археологический объект располагался в северо-восточной части острова. Иногда мегалиты Малла исследователи сравнивают с всемирно известным Стоунхенджем. Ученые проверили гипотезу о том, что по этим камням люди ориентировались астрономически. После проведения исследования было установлено, что с помощью этих древних объектов следили за движением спутника Земли. Луну использовали как измеритель времени, ориентируясь на лунный цикл, составляющий около 28 дней. Древним людям эта информация была нужна для определения плодородия и частоты морских приливов.

В Шотландии исследователи нашли доказательства того, что памятник представлял собой святилище. Обнаруженные куски кварца свидетельствовали о том, что там проводились огненные ритуалы. При этом лунный свет преломлялся, отражаясь от кварца, и создавал таинственное мерцание. Археологи предполагают, что святилище считали «воротами в подземный мир». Его построили примерно 3 тысячи лет назад.

Источник: rg.ru