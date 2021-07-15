 

Прием антидепрессантов снижает риск смерти от диабета

15.07.2021, 21:30, Разное
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В ходе проведения нового исследования исследователи из Китая установили, что прием антидепрессантов снижает риск смерти от сахарного диабета. Результаты научной работы обнародованы в одном из журналов.
Известно, что те, кто страдает сахарным диабетом, больше остальных подвержены развитию депрессии. Это состояние усугубляет последствия заболевания. В частности, обостряются патологии почек и сердца, появляются проблемы со зрением. Депрессия помогает повысить уровень стресса. У пациентов меняется масса тела в сторону увеличения. В связи с этим здоровье диабетиков ухудшается.

В новом исследовании приняли участие больше 30 тысяч пациентов. В анамнезе у них присутствовало депрессивное расстройство и диабет. Некоторые испытуемые постоянно принимали антидепрессанты. Оказалось, что у них присутствовал меньший риск умереть от осложнений сахарного диабета, нежели у тех, кто обходился без специальных препаратов.

Ученые поделили на группы схемы лечения антидепрессантами. Речь идет о приеме препаратов в редких случаях, отсутствии терапии или же более частом употреблении лекарственных средств. Также авторы научной работы сопоставляли разные классы антидепрессантов. Установлено, что регулярный прием трициклических или тетрациклических лекарственных средств приводит к 0,78-кратному снижению риска наступления летального исхода.

Источник: naked-science.ru



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