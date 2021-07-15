Археологи в Южной Корее нашли останки человека-великана

Южнокорейские ученые-археологи недавно в результате раскопок нашли останки человека, заинтересовавшего ученых своим ростом. По словам исследователей, представитель древнего народа существенно превышал по упомянутому показателю современников.

В ходе исследовательской работы исследователи проводили изучение гробницы, относящейся к периоду царства Силла и датируемой приблизительно VI веком нашей эры. Данная усыпальница является одной из четырех старых построек ритуального направления, обнаруженных археологами в процессе раскопок руин древнейшего города Тап-донга (вблизи современного Кенджу). Под многовековым слоем земли был погребен скелет человека огромного, по мнению ученых, роста. Впрочем, великаном его можно назвать лишь весьма условно, поскольку его рост составлял около 180 см, и данное заключение было сделано потому, что он являлся самым высоким человеком эпохи Троецарствия их всех, которые были в разное время найдены на полуострове Корея. “Средний рост мужчин, найденных в гробницах периода Троецарствия (так называют раннефеодальные государства Когуре, Пэкче и Силла, существовавшие в период с I века до н.э. по VII век н.э), составляет около 165 см”, – объяснили специалисты, представляющие Корейский фонд культурного наследия.

По мнению археологов, особого внимания заслуживает тот факт, что обнаруженное тело было словно “уложено в гроб” – лицо человека не было обращено к небу. Также в ходе анализа элементов скелета выяснилось, что позвоночник “великана” был деформирован. Ученые анонсировали мероприятия по реконструкции внешности упомянутого древнего представителя корейского народа, для чего планируют использовать найденный череп. Кости же скелета предполагается применить для извлечения из них ДНК: эксперты собираются подвергнуть изучению геном “великана” для определения места его рождения, а также сравнения его генов с генами современных жителей Земли. Об этом пишет SBS News.

Источник: rg.ru