 

Число погибших из-за наводнения в Германии выросло до 58 человек

15.07.2021, 21:26, Новости дня
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В МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц заявили еще о девяти новых жертвах наводнения, общее число погибших в Германии увеличилось таким образом до 58.

«Исходим из того, что мы смогли откопать еще девять погибших», – цитирует телеканал SWR главу МВД Рейнланд-Пфальца Роджера Левенца, передает РИА «Новости».

Таким образом, в результате стихийного бедствия на западе ФРГ погибли по меньшей мере 58 человек.

Ранее сообщалось о 42 погибших из-за наводнения в Германии, перед этим – о 33 погибших, пропавшими без вести числились от 50 до 70 человек.

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения.

Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.

В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов.



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