Правительство поручило АНО «Институт развития интернета» регулировать соцрекламу в Сети

Благодаря изменениям в законодательстве создается механизм регулирования соцрекламы в Сети, в том числе контроля за соблюдением 5% квоты от общего объема рекламы, размещаемой на площадке, заявили в четверг в АНО «Институт развития интернета».

Правительство наделило функциями Оператора социальной рекламы АНО «Институт развития интернета» в рамках реализации положений Федерального закона №124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

«Норма о 5% квоте существует уже контроль 15 лет, но фактически работала только для ТВ, печатных изданий и наружной рекламы. В Интернете из-за отсутствия соответствующего механизма квота регулировалась только за счет самоорганизации самих участников рынка», – рассказал заместитель генерального директора по социальной рекламе ИРИ Андрей Воронков, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По его словам, еще в прошлом году крупнейшие интернет-площадки в РФ подписали меморандум о социальной рекламе, где ИРИ также была координирующей организацией в вопросах социальной рекламы.

«Сейчас благодаря изменениям в законодательстве создается легальный механизм регулирования соцрекламы в Сети, и ИРИ становится его важной частью», – добавил Воронков.

По его словам, в настоящее время обсуждаются подходы к отбору проектов для продвижения.

На первом этапе оператор будет взаимодействовать с «Яндексом», Google, Mail.ru, Rambler, TikTok и Facebook. Эти площадки обеспечат оператору доступ к инвентарю для размещения рекламы социально ориентированных НКО, благотворительных организаций, фондов, органов власти и других рекламодателей соцрекламы.

«Рекламодатели смогут размещать социальную рекламу через оператора, но они могут, как и прежде, взаимодействовать с площадками напрямую, если подобные отношения проектов уже действуют и работают. Мы – дополнительная возможность эффективного и централизованного продвижения проектов на интернет-площадках», – подчеркнул Воронков, выразив уверенность, что благодаря деятельности оператора увеличится как процент социальной рекламы в Сети, так и число россиян, задействованных в общественно-полезных проектах и инициативах.

Согласно недавно принятым нормам закона «О рекламе», информационные ресурсы с ежедневным охватом свыше 100 тыс. пользователей Рунета должны предоставить оператору 5%-ную квоту на размещение социальной рекламы. Также организация будет получать сведения об объемах распространения рекламы от площадок-рекламораспространителей, вести учет форм, способов и средств распространения соцрекламы в Сети.