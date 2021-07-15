 

Определены сроки начала клинических исследований пятой российской вакцины от COVID

15.07.2021, 21:26, Новости дня
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) РФ получит разрешение на клинические испытания своей вакцины от коронавируса на этой неделе, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

«В отношении вакцины <…> мы закончили доклинику, мы сейчас получаем на этой неделе разрешение на начало клинических исследований», – сказала Скворцова на встрече с наставниками конкурса «Лидеры России», передает ТАСС.

Она отметила, что проводимый на протяжении многих месяцев эпидемиологический надзор во всех 85 субъектах РФ показывает, что, «безусловно, вакцинироваться нужно».

Ранее Скворцова сообщила, что доклинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), успешно завершены, клинические испытания начнутся в ближайшее время.

Вакцина ФМБА разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета. Она использует в качестве «мишени» консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.



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