Мнение: Вампирский фокус

Самая большая засада с предыдущим письмом – это то, что, читая такие письма, женщины решают ни в коем случае не молчать и не ждать крошки внимания, а требовать это внимание, а если не дают, решительно уходить, обычно “уходить”, потому что их там и не было.

Нет особой разницы между тем и этим, в обоих случаях вы ведете себя как вампир, тихий, вкрадчивый вампир или шумный, грубый.

То, что липкие женщины называют вниманием или любовью, это энергия, которую они хотят получать напрямую из человека, вместо того, чтобы прокачивать свои ресурсы.

Многим кажется, что получить энергию из ресурса любви – это и значит получать эту энергию из человека.

Но нет. Из человека энергию тянет энергетический вампир.

А энергия из ресурса любви получается совсем иначе.

Любой ресурс устроен так, что вы вкладываете энергию в него, ваша энергия приносит полезный другим людям результат и за это вы получаете вознаграждение. Усилия – результат – вознаграждение, вот как выглядит схема получения энергии. Если же ваши усилия направлены прямо на получение вознаграждения, минуя результат, вы похожи на грабителя или попрошайку, который требует или просит ему дать, а сам ничего полезного не делает.

В случае ресурса любви вы должны вкладывать свои усилия в удовольствие другого человека. Обычно это называется романтика, но многие думают, что романтику должны получать они. Нет, ваш ресурс любви – это дать романтику другому, дать ее партнеру. Нельзя относиться к ресурсу потребительски, вы должны работать на этот ресурс и делать это с охотой, вы должны самозабвенно вкладываться в него, и если будет результат ваших усилий, то есть польза другим, тогда только вы и получите вознаграждение.

Вот это очень простая схема устройства ресурса, которая все ставит на свои места.

Если вы относитесь к ресурсу как дочка мачехи в сказке про Морозко, то есть требуете дать вам побыстрей подарков и наград, ваш ресурс будет заморожен.

Именно так относятся к своим партнерам все рапаны. У них есть только Дай, и они мечутся от тихого Дай к громкому Дай, а сами ничего давать не собираются, даже не думают об этом. Сокровища думает, что его желание взять – это уже честь для другого.

Если бы автор прошлого письма хотя бы на одну минуту подумала об удовольствии мужчины, а не только о своем, она сразу же заметила бы, что общение с ней не доставляет ему кайфа и даже неприятно. Он избегает ее, он оправдывается, он ей грубит иногда, чтобы отцепить от себя ее руки, а потом опять оправдывается, дает крошку и снова прячется. Если бы фокус автора был на удовольствии мужчины, она бы не влипла в такую позорную историю и не сидела сейчас на коврике, разинув голодный рот. Скорее всего эти отношения вообще бы не начались, потому что автор 12 лет была клиенткой мужчины и только в этой роли была ему интересна, не было у него другого запроса к ней, не было у нее чего-то, что было интересно мужчине кроме его работы. Автор думает, что одарила его сексом, но очевидно, что это он ее одарил, а сам в сексе с ней совсем не нуждается. Она – да, очень, а он – нет, и готов на это иногда в качестве благотворительности.

То есть автор в этих отношениях – единственный потребитель, у мужчины потребности нет, удовольствия нет. Автор ничего не может вложить в ресурс любви, но она и не думает в эту сторону. Ее фокус на собственной хлеборезке, в которую превратился ее локус контроля. Она вся – щипцы и единственная ее идея – как бы хоть крошечку еще получить, заслужить, вымолить, подползти и стянуть.

Жизнь энергетического вампира полна позора.

Вот смотрите, еще одна автор с вампирским потенциалом, но эта решила не ждать, а пойти поискать другую жертву.

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Уважаемая Эволюция,

хочу поделиться своей историей и предложить ее на разбор.

Мне 34, в разводе, 2 детей. Н. 31, в процессе тяжелого развода, есть ребенок. Мы познакомились 1.5 месяца назад на с.з. Изначально он был очень активен, много писал и звонил, говорил ласковые слова, рассказывал про себя, задавал кучу вопросов про мои интересы и как бы я повела себя в том или ином гипотетическом семейном конфликте и пр. Писал, что хочет серьезные отношения, что было странно, ведь мы только познакомились. Я просто принимала его общее желание на свой личный счет.

(Она сидела на СЗ как мухоловка и ждала, когда попадется муха повкусней. Вот этот с виду был вкусным. Автор перечисляет, чем он ее кормил)

Потом мы встретились и погуляли, он мне очень понравился внешне. Общение продолжилось. Во время второй встречи он помог мне с переездом: перенести тяжелые коробки, за компанию гулял со мной по магазинам, когда я покупала вещи в новую квартиру. Ему хотелось секса, я была не против. Мы провели вместе больше суток, говоря обо всем на свете. В основном говорил он. Много жаловался на бывшую жену, хотя я говорила, что мне не очень приятно слушать про бывших, но его прямо несло.

(Дальше больше)

После этого он сильно заболел, потом на него навалились дела по работе и проблемы с разводом. Я сначала пыталась общаться в том же ключе. Он же перестал мне первый писать и звонить, поэтому наше общение постепенно сходило на нет. Я пару раз писала ему, что, если он передумал, мы можем просто перестать общаться и все. Но он меня просил подождать, когда решатся его проблемы и он придет в себя. Я ждала так 3 недели.

(Было вкусно, но он быстро перестал. Оправдывался, что навалились дела и проблемы с разводом. Автор ждала, когда же продолжится кормежка. Ее открытая хлеборезка нетерпеливо лязгала. Несколько раз автор спрашивала мужчину, закрыть ей хлеборезку или есть шанс на продолжение кормежки. Мужчина отвечал, что шанс есть)

Вчера у него был суд по разводу, который прошел неудачно. Он все также сильно переживает. Я попыталась ему написать что-то в поддержку:

Я: Ты справишься.

Н: Не уверен.

Я: Ты справишься. Мне очень жаль, что не могу тебя никак поддержать. И я все еще думаю, что ты классный, хоть ты на меня и подзабил…

Н: Мне надо голову починить, немного занят.

(Автор попыталась быть полезной. Она ободрила его сверху как бригадир, а потом сразу стала ныть и упрекать, что ей голодно)

После этого я удалила всю нашу переписку в Телеграмме, и у него, и у себя. Сидеть и ждать чего-то еще не вижу смысла, это бред. Если бы у него был интерес ко мне, то общение со мной наоборот давало бы ему силы, а не отнимало. Грустно, но думаю, что правильно просто двигаться дальше и закрыть эту историю для себя, ведь уже ничего не поправишь.

(После этого автор решительно “ушла”, громко хлопнув дверью. И теперь ее шатает, может быть надо было еще подождать? Но она говорит себе, что если человек месяц не давал ни крошки, с ним можно умереть от голода. Лучше искать того, кто будет кормить)

Спасибо, что прочитали.

(Автор вряд ли сможет понять, что не так и как надо было. А вы понимаете, как выглядел бы невампирский фокус и локус, не в форме хлеборезки? Вот, например, у мужчины в этой истории не вампирский как раз. В чем отличие?)