Мнение: Эх, хорошо в турме норвежской жить! Брейвик хочет лимонов.

И не кислых.

Mass murderer Anders Breivik secretly trying to pocket £7million by selling the rights to turn his life into a film

Массовый убийца Андерс Брейвик тайно пытается получить 7 миллионов фунтов стерлингов,

продав права на экранизацию своей жизни.

Андерс Брейвик тайно пытается получить 7 миллионов фунтов стерлингов, продав права на экранизацию своей жизни, сообщает The Sun on Sunday.Спустя 10 лет после своей леденящей душу резни на острове, в результате которой погибли 77 человек, гнусный убийца разослал 20 писем кинематографистам, умоляя их рассказать его историю.

Андерс Брейвик в суде в 2017 году Кредит: ReutersКак выяснила газета Sun on Sunday, 42-летний норвежский массовый убийца, который пишет по 50 страниц в день в своем тюремном дневнике, уже написал биографию и сценарий фильма и разослал приглашения на интервью в тюрьме.

Источник сказал: "Стремление Брейвика к славе, деньгам и свободе является оскорблением для его жертв и их семей. Как и его тюремная жизнь. В тюрьме Брейвик живет райской жизнью. Он так и не попросил прощения за свои жестокие преступления и не собирается этого делать. Он по-прежнему хочет вдохновлять других и по-прежнему верит в фашистскую революцию. Его планы заработать на убийствах – это крайнее оскорбление для его жертв и их семей".

Полиция вывозит тела с острова Утойя, где Брейвик совершил чудовищное массовое убийство. Кредит: Даррен Флетчер – The SunБрейвикго подаёт новое прошение об условно-досрочном освобождении и убежден, что однажды он выйдет на свободу.

И несмотря на то, что он наслаждается безбедной жизнью в трехкомнатной "квартире" – с кабинетом, тренажерным залом и кухней – в тюрьме Скиен, он представил начальству список жалоб. Он хочет получить лучший увлажняющий крем для глубокой очистки и говорит, что слишком много его еды готовится в микроволновках. Он также просит роскошные ручки для письма, так как от выданных ему дешёвых ручек, у него, якобы, наступают судороги рук. Биограф Асне Сейерстад, написавшая книгу о Брейвике, сказала: "Он так и не проявил чувств раскаяния. Ему нужна сцена, место, где он мог бы поделиться своими мыслями и посланием. И чтобы получить больше сторонников".

