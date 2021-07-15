Мнение: Зачем Талибан захватывает границы Афганистана

Интересные наблюдения Дэвида Мэнсфилда, эксперта по исследованию вопросов наркоторговли и выращивания опиумного мака в Афганистане, автора книги "Государство, построенное на песке: как опиум подорвал Афганистан" на тему того, почему Талибан в последние недели сделал ставку на захват пограничных переходов и установление контроля над границей Афганистана с Ираном, Пакистаном, Узбекистаном и Туркменией.

Я наблюдал за недавними обсуждениями захвата талибами районов – но пока не взятия городов – и думаю, что некоторые не полностью понимают стратегическое и финансовое значение территориального контроля.

В апреле 2021 года торговец топливом в Зирандже, Нимроз на афгано-иранской границе, назвал его «деловым городом». Он говорил об относительном спокойствии по сравнению с другими частями юго-западного Афганистана, о том, как он стал богатым и построил там хороший дом за последние 5 лет.

Еще до территориальных завоеваний талибов с 1 мая жители Зиранджа осознавали ограниченность реальной власти государства, которая простираласть всего на 21 км от городских ворот и на 8 км за пределы провинциального аэропорта. В других районах Нимроза влияние правительства считалось еще более слабым.

Фактически, к апрелю 2021 года ряд государственных контрольно-пропускных пунктов на главной дороге между Зиранджем и Деларемом уже были заброшены, а также основная база ANA (афганская национальная армия) в Манаре, примерно в 20 км от крупного контрольно-пропускного пункта талибов в Хашруде, где собираются налоги.

Тем не менее, несмотря на уменьшение присутствия военных, торговцы не верили, что Талибан попытается захватить Зирандж. Зная о доходах, которые Талибан и правительство получили от налогообложения трансграничной торговли (по нашим оценкам, 40 миллионов долларов в год), они считали, что сохранится статус-кво. Другими словами, местные жители считали, что талибы сдерживают себя в военном отношении, а не вторгаются в столицу провинции, чтобы защитить экономические выгоды от приграничной торговли.

С 1 мая Талибан добился значительных успехов. Возможно, слишком много внимания было уделено их захвату райцентров районах, где они уже имели значительное присутствие. Эти захваты были в основном формальными, даже в северном Афганистане, где талибы пользовались поддержкой в течение многих лет.

Гораздо более значительным был факт оккупации талибами официальных пунктов пересечения границы на северо-западе страны. Первым пал Шерхан Бандар, граничащий с Таджикистаном, что является важным для трансграничной торговли, учитывая, что в 2020 году через него проходило 0,6% официальной торговли Афганистана.

Следующими пунктами пересечения границы стали гораздо более важные торговые посты: "Ислам-Кала" и "Миля 78" на границе с Ираном, где по официальным данным в 2020 году прошло более 1,5 миллиарда долларов США, включая значительную долю ГСМ стоимостью более 1 млрд. доллара США в год (в Иран).

На прошлой неделе талибам стал принадлежать официальный пункт пересечения границы с Туркменистаном в Торгунди в Герате, и продолжается давление на Хайратан в Балхе, граничащем с Узбекистаном: канал для 1/5 афганской торговли в 2020 году со стоимостью 1,4 миллиарда долларов США.

Также талибы захватили Спин-Болдак, граничащий с Пакистаном. Смелый шаг, который, похоже, потребовал некоторой степени переговоров в дополнение к боевым действиям.

Стоит задуматься о том, чего пытаются добиться талибы, взяв эти пограничные переходы. Первый – лишить центральное правительство значительной части его внутренней налоговой базы, что сделает его еще более зависимым от истощающихся донорских средств.

Вторая цель Талибана может заключаться в саботаже договоренностей между правительством в Кабуле и теми, кто обладает властью и влиянием в ключевых районах страны – сделках, которые скрепляют республику.

Третья цель может заключаться в контроле товаров, поступающих в города, подрывая их экономику и уменьшая необходимость проведения атак, которые в прошлом оказались столь дорогостоящими. Однако это не безрисковая стратегия, о чем свидетельствуют недавние дипломатические усилия талибов.

Первоначально заявив, что оккупация талибами земель на иранской границе пересекла красную линию, Тегеран заявил, что он закрыл свои границы на "78-й миле" и Ислам-Кала, а Туркменистан развернул войска на своей границе с Афганистаном после оккупации Торгунди в Герате талибами.

Реальность для Ирана более сложна. Зависимая от торговли с Афганистаном после американских санкций и эпидемии ковида, Ислам-Кала остается открытым, хотя афганским грузовикам не разрешается пересекать границу, что приводит к перевалке товаров. На севере торговля также нарушается из-за отсутствия таможенников, занимающихся растаможкой товаров. Учитывая объемы денежных средств, полученных от международной торговли с Афганистаном, разрушение существовавшего порядка начнет наносить ущерб его соседям – некоторым больше, чем другим.

Не только соседи Афганистана будут обеспокоены оккупацией талибами пунктов пересечения границы. Давайте не будем забывать, что именно "базари" (иранский класс купцов и рабочих торгующих на рынках) поддерживали талибов в 90-х годах, полагая, что они положат конец нестабильности, которая сделала торговлю дорогостоящей и опасной.

Местные влиятельные лица на границах, элита ачакзайцев в Спин-Болдаке, белуджи в Зиранже также почувствуют ущемление и начнут задаваться вопросом, почему они покинули корабль, если разрушение будет продолжаться слишком долго. Население, столкнувшееся с ростом цен на топливо и продукты питания, также станет беспокойным.

Также важно признать, что Талибан сокращает свои собственные доходы. Наши прошлые исследования показывают, что талибы зарабатывали 84 миллиона долларов в год на налогообложении трансграничной торговли из Ирана, а еще 27 миллионов долларов в год получали в Мукуре за товары, поступающие из Спин-Болдака. Самая последняя работа на эту тему показывает, что 80% средств талибов в Нимрозе было получено от налогообложения трансграничной торговли законными товарами (только 9% поступило от наркотиков).

Странно, что очень мало описаний Афганистана без упоминания его статуса, не имеющего выхода к морю, но очень немногие учитывают последствия этого для финансов и военной стратегии.

Похоже, что талибы используют зависимость страны от приграничной торговли, чтобы удержать Кабул с целью выкупа. Очевидно, что это стратегия, которую нельзя поддерживать в долгосрочной перспективе. Теперь вопрос, кто моргнет первым: Возобновят ли соседи торговлю и дадут ли талибам законное право управлять пограничным постом? Или победа Талибана будет пирровой, они откажутся от источника дохода и будут направлять торговлю через переходы, все еще находящиеся в руках правительства? Здесь многое зависит от стран региона.

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