Мнение: Мифы о Спутнике V, увеличение груди и носовая вакцина

1. Блогер Николай Шульга сделал на Дзене подробный разбор мифов о вакцине Спутник Ви, со множеством источников, с таблицами и диаграммами. Я здесь процитирую только краткие формулировки опровержения мифов, с подробным вариантом можно ознакомиться по ссылке:

https://zen.yandex.ru/media/id/5b9ed200d02e9100aacdb895/vakcina-sputnikv-otdeliaem-fakty-ot-propagandy-60e49eadea60b044028b2d95

Миф 1: вакцину Спутник-V разработал центр имени Гамалеи, который за всю свою историю не произвёл ничего, кроме “фуфломицинов”, таких как Кагоцел и Виферон.

На самом деле, кратко: вакцина Спутник-V это результат совместной работы нескольких научных учреждений. Центр имени Гамалеи имеет обширную историю научной деятельности, в том числе разработку вакцин от гриппа, коклюша, MERS и лихорадки Эбола. Препараты Кагоцел и Виферон производят частные компании, созданные в конце 80-х — середине 90х и имеющие опосредованное отношение к Национальному исследовательскому центру имени Гамалеи.

Миф 2: невозможно так быстро создать вакцину от нового заболевания, всего за несколько месяцев после его появления.

На самом деле, кратко: Спутник-V создан на основе вакцины против более опасного собрата COVID-19.

Миф 3: о Спутник-V нет никаких научных данных, подтверждающих его эффективность и безопасность.

На самом деле, кратко: существует две статьи в авторитетном медицинском журнале The Lancet, статья в авторитетном научном журнале Nature, а также два отчёта Минздрава Аргентины со статистикой побочных эффектов.

Миф 4: научные статьи о Спутник-V критиковались мировым сообществом из-за некорректности данных.

На самом деле, кратко: в ответ на обе публикации The Lancet выходили открытые письма, в которых указывалось на нехватку данных, но никак не опровергался непосредственно результат исследований. Косвенно на причину нехватки данных указывает участие НИИ Минобороны в разработке Спутник-V.

Миф 5: нет реальных примеров, доказывающих эффективность Спутник-V против COVID-19.

На самом деле, кратко: в Сан-Марино вакцинировали более 50% населения при помощи Спутник-V, после этого распространение COVID-19 практически остановилось.

Миф 6: Спутник-V вызывает тяжёлые побочные эффекты, данные о которых скрываются властями.

На самом деле, кратко: цифры, приведённые в отчёте Минздрава Аргентины убедительно демонстрируют безопасность вакцины Спутник-V. Более 99% доз было введено вообще без побочных эффектов, менее 1% доз было введено с лёгкими или умеренными побочными эффектами, менее 0,0001% доз было введено с серьёзными побочными эффектами.

Правительство Венгрии опубликовало данные о заражениях и смертях от COVID-19 после вакцинирования несколькими типами вакцин. Результаты Спутник-V самые лучшие, что отметил Гергей Гуляш, глава администрации премьер-министра Венгрии.

Миф 7: Аргентина это бедная и неразвитая страна третьего мира, как можно воспринимать данные оттуда всерьёз?

На самом деле, кратко: Аргентина это страна среднего достатка, которая отсутствует в перечне наименее развитых стран ООН. Система здравоохранения Аргентины в мировых рейтингах соседствует с системами здравоохранения Эстонии, Литвы и Турции.

Миф 8: в Россию запрещён ввоз любых иностранных вакцин. Россия не пускает на внутренний рынок импортные вакцины, чтобы продавать Спутник-V.

На самом деле, кратко: несколько импортных вакцин проходят процедуру регистрации в России.

2. И чего только не придумают креативные журналисты для рекламы западных вакцин! Например, они пишут, что от прививок растёт грудь и появляются суперсилы:

https://lenta.ru/news/2021/07/09/vakzina_pfizer/

Десятки жительниц Норвегии рассказали об увеличении груди после прививки от COVID-19 американской вакциной Pfizer. Своими наблюдениями женщины поделились в социальных сетях, сообщает портал NRK.

Так, 17-летняя Эмма из города Осло написала, что из-за побочного эффекта ей понадобился бюстгальтер на размер больше.

Врач Хайнрих Бакманн считает, что такой эффект, скорее всего, связан с расширением лимфатических узлов — так организм реагирует на введение препарата. Бакманн отметила, что это временное явление.

Представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен также отметил, что это явление имеет краткосрочный характер. Он уже слышал о подобном эффекте у американок. Примерно у 10 процентов вакцинированных женщин после первой прививки увеличивались лимфатические узлы, из-за чего возникало ощущение, что грудь растет.

В Pfizer о подобном эффекте не слышали, но не исключают, что он может наблюдаться.

Ранее девушка, представившаяся медсестрой, на слушаниях комитета здравоохранения палаты представителей штата Огайо рассказала, что после прививки от коронавируса она может примагничивать предметы.

Врачи предупреждают – мужские органы от прививок тоже могут вырасти, хотя и не очень здоровым путём:

https://lenta.ru/news/2021/07/09/prstt/

Вот как, оказывается, надо работать с целевой аудиторией… Полагаю, многих эти новости побудят немедленно привиться.

3. В США утверждают, что создали работающую вакцину от коронавируса, которую достаточно просто впрыснуть в нос:

https://lenta.ru/news/2021/07/09/vaxer/

Насколько она эффективна, пока не ясно. Но подобные разработки весьма перспективны, так как могут помочь тем антипрививочникам, которые боятся не столько вакцины, сколько уколов.

Большинство, вероятно, всё-таки предпочтёт прививаться не в голову, а в менее важные части тела.