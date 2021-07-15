Загибающиеся от нелюбви – Личное мнение

Вы меня удивили. Я думала, что этого уже не случится, что знаю вас, как облупленных, но вы смогли. Хвалю.

Вы массово поддержали решение Анастасии Заворотнюк оформить дом на мать, а не на мужа.



Фото: Соцсети

Вашим аргументом было то, что маме доверять можно, а муж — он сегодня хороший, но завтра способен предать.

Мои маленькие, злые бабёнки, загибающиеся от нелюбви к себе и скукоженные от недоверия миру, ходите сюда.

Учить буду. Заодно и объясню, что с вами не так.

Быть замужем за человеком, которому вы не доверяете, — это не любить себя.

Ответьте: себя на помойке нашли, чтобы проводить свою единственную, драгоценную-предрагоценную жизнь с тем, на кого не можете положиться? Я вас слушаю очень внимательно.

Вы зачем побежали замуж за малодушных мужиков? Просто потому что малодушные вас туда позвали? Точнее, у вас — всеми правдами и неправдами — получилось затащить этих малодушных в ЗАГС?

Что, девоньки, пришли к успеху? Теперь у вас в доме есть свой личный мужик, от которого вы родили, но в порядочность которого до конца не верите?

Повторяю вопрос: вы себя на помойке нашли?

Кто-то в комментариях заявил, что слепо доверять мужику нельзя. С этим я согласна: слепо — нельзя. Слепое доверие — это тоже следствие нелюбви к себе.

Сначала человека нужно узнать, убедиться в том, что он благороден и надёжен, а потом уж идти за него замуж, если позовёт.

Вы же цепляетесь за первый попавшийся членик, ещё и дерётесь за него, уводите его из семьи, но при этом переоформляете своё имущество на маму или, когда членик бросит уже вас, бежите доить из него алименты.

Вы живёте в мире непорядочных людей: подруг, которые злословят за вашими спинами, мужей, которые могут подленько вас подставить. И только мама — святая мама! — это та единственная, которой вы можете доверять.

Эта самая мама — несчастная, по сути, женщина — вбила вам в голову, что мужики приходят и уходят, а мама будет любить всегда. Мама себя не любила и вас любить себя не научила.

Именно поэтому вас окружают подруги-змеи и мужчины-козлы. Вы не любите себя, а, значит, не ни при каких обстоятельствах не позволите себе вращаться в мире людей благородных, честных, порядочных. Вам в этом мире будет крайне некомфортно.

Да, что там некомфортно!

Вы не верите в само существование такого мира, потому что, повторю, являетесь маленькими, злыми бабёнками, загибающимися, как и ваши мамы, от нелюбви к себе и недоверия к миру.

Вы благородным людям неинтересны. Вы не вписываетесь в наш круг.

Объясню, почему.

Вы злые. Вы закомплексованные. Вы зажатые. Находиться с вами — неприятно, неприкольно, неинтересно. Мы от вас отворачиваемся и деликатно перекрываем вам — токсичным и несчастным — вход в наш мир.

А без нас вы так и сидите в своём болоте маленьких, злых людей. Никому, кроме мамы, не верите. Готовы к тому, что вас предадут. Готовы предать сами.

Всосали? Что делать с такой правдой о себе думаете? Сложно проглотить? Давитесь?

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