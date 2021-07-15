Илья Яшин: «Важно, чтобы после меня не остались руины»

Почему самый известный мундеп покинул пост главы района.

В понедельник глава Красносельского района Москвы и оппозиционер Илья Яшин объявил о сложении своих полномочий из-за давления прокуратуры на муниципалитет. Политик возглавил район после победы на местных выборах в 2017 году, сейчас он останется в статусе рядового мундепа. В конце июня Яшин хотел участвовать в довыборах в действующий созыв Мосгордумы, однако из-за поддержки им политика Алексея Навального окружной избирком отказал ему в открытии избирательного счета. В избиркоме посчитали, что Яшин связан с «экстремистскими структурами» (правда, новый соответствующий закон на тот момент еще не вступил в силу). Позже это решение признал законным Мосгорсуд. Корреспондентка «Новой» обсудила с политиком, чем была вызвана его отставка, кто займет его место в Красносельском районе и как мундеп собирается остаться в политике без права быть избранным.

— Расскажите подробнее, чем было мотивировано ваше решение об отставке и когда оно было принято?

— Все более-менее очевидно. Для начала в соответствии с решением суда я лишен пассивного избирательного права и не могу участвовать в выборах. Это означает, что я не смогу баллотироваться на следующих муниципальных выборах в следующем году. Вместе с этим усилилось давление на наш муниципалитет. Еще в мае прошлого года [в муниципалитете] началась проверка, которая продолжается до сих пор и занимает огромное количество времени у сотрудников. Я прекрасно понимаю, что все происходящее связано с резким неприятием со стороны федеральных властей моей персоны и прокуратура выполняет политический заказ.

Так что мое решение обусловлено двумя причинами. Во-первых, я хочу вывести из-под удара муниципалитет и свою команду.

Я понимаю, что давление на меня не снизится в результате отставки, но муниципалитет, может быть, на какое-то время сможет вздохнуть полной грудью и вернуться к нормальной работе.

Во-вторых, мне кажется важным, чтобы в предвыборный год совет депутатов возглавлял человек, который поведет нашу команду на новые выборы и который сможет себя проявить, завоевать доверие и доказать свою состоятельность на этой должности.

— Вы сказали, что проверка проходит уже больше года. С чем она связана?

— По факту это системная проверка: [органы власти] проверяют всю нашу деятельность, всю финансовую документацию с момента моего прихода в муниципалитет. Все проекты, все договоры подряда, все нормативные акты, все решения совета депутатов. Это тотальная проверка, которая обосновывается якобы на бесконечно поступающих жалобах жителей района. Вообще, у нас в районе по инициативе мэрии сформирована организация «Красносельский без Яшина». В ней где-то с десяток человек, которые приходят на заседания, стоят с плакатами и т.д. В этом нет особой проблемы, мы относимся к ним с пониманием и воспринимаем как оппозицию. Но кроме выступлений перед ними поставлена задача генерировать бесконечное количество жалоб на те или иные нарушения якобы с нашей стороны. Это дает прокуратуре основания проверять нас в перманентном режиме.

Это создает большие проблемы, потому что муниципалитет у нас маленький. У меня всего семь сотрудников, и практически все рабочее время они тратят не на свои основные обязанности, а на запросы силовиков. Мы уже полтора года не можем издавать газету, из-за проверок блокируются некоторые наши проекты. Сейчас еле-еле работает социальное такси, потому что нашего подрядчика тоже трясут бесконечными аудитами. В таких условиях невозможно работать. Мы более-менее отбиваемся, потому что у нас все прозрачно, но, если вы находитесь в режиме постоянной проверки, у вас ни на что другое нет ни времени, ни возможностей. Только отбивать атаки силовиков.

— После отставки вы все равно останетесь в муниципалитете на должности мундепа. Почему тогда отставка должна снизить уровень давления?

— Очевидно, что давление преимущественно идет на меня. Через совет депутатов пытаются выкопать какой-то на меня компромат, чтобы показать, что я совсем неэффективен. Не сомневаюсь, что давление на меня продолжится, но, поскольку у меня уже не будет полномочий главы района и я не буду иметь отношение к бюджетным деньгам, смысла давить на муниципалитет не будет. На общественных началах я останусь одним из десяти депутатов. У меня не будет никаких привилегий и полномочий, кроме коллегиальных. Поэтому я предполагаю, что муниципалитет должны оставить в покое.

Фото: Влад Докшин / «Новая»

— Как вы оцениваете эти четыре года на посту главы Красносельского района? Что удалось сделать и сможет ли муниципалитет функционировать без вас?

— За четыре года нам удалось создать эффективный механизм коммуникации между жителями и муниципалитетом. Если до этого муниципалитет был абсолютно формальным органом, отростком управы, то сейчас люди понимают, что с его помощью можно решать какие-то коммунальные проблемы, оказывать давление на управу и проводить благоустройство так, как этого хотят люди. Нам удалось создать абсолютно работающий муниципалитет, какой он и должен быть в любой нормальной ситуации. Для меня очень важно, чтобы после меня не остались руины.

Для меня очень важно, чтобы, несмотря на то, что я не смогу баллотироваться на новый срок из-за этого безумного закона, наша работа сохранилась, а моя команда могла и дальше ее продолжать.

Мне кажется, для любого политика важно не просто достигать каких-то вершин и удовлетворять личные амбиции, но и оставлять что-то после себя. Если после моего ухода моя команда сможет нормально работать, переизбраться на новый срок, сохранить полномочия и выйти на новый уровень — это будет предметом моей большой гордости.

— В своем посте вы написали, что ваше место с большой вероятностью займет мундеп Елена Котеночкина. Что вы можете о ней рассказать?

— Я надеюсь, что именно она займет пост главы, по крайней мере наша команда будет ее выдвигать на позицию главы района. Лена — одна из самых эффективных депутатов. Она действительно 24/7 посвящает себя депутатской работе и является отличным специалистом в области ЖКХ и капитального ремонта. Котеночкина хорошо известна в районе, и у нее очень высокий авторитет. Я сам у нее консультируюсь по некоторым вопросам, и мне есть чему у нее поучиться. Так что выбор на ее кандидатуру упал не случайно. Я думаю, что для нее это будет важной точкой профессионального роста. Так что я рад, что у меня есть кому передать полномочия. Я очень рад, что нет выбора, что некому отдать ему чему учим на каких то решений. Мне кажется, что хороший политик должен готовить своих коллег, помогать им, а также он должен не бояться отойти в сторону, когда этого требует политическая ситуация.

Елена Котеночкина. Фото: твиттер Ильи Яшина

— Сталкивалась ли Котеночкина с таким же давлением, как и вы, во время своей работы?

— С таким давлением, конечно же, не сталкивалась. Все-таки она не вызывает такого разрежения у властей, так как ее не воспринимают как ближайшую соратницу Алексея Навального и экстремистку. На районном и даже окружном уровнях к ней относятся с уважением, несмотря на то, что она оппозиционный депутат. Конечно, на районном уровне чиновники относятся к ней с опаской, потому что понимают, что она может создавать проблемы, но в то же время отдают должное ее профессионализму. Я уверен, что давление, конечно, будет, и ближе к выборам его вероятность будет повышаться. Однако Лена опытный боец, она много лет состоит в движении «Солидарность», по выходным дежурит на мосту Немцова. Это человек с очень твердым внутренним стержнем и близкой мне системой ценностей, так что в правильности выбора я абсолютно уверен.

— Что вы собираетесь делать после следующих муниципальных выборов? Как вы видите политику без выборных должностей?

— Я ставлю своей задачей помогать кандидатам, которые могут участвовать в выборах. У меня довольно богатый опыт, и политика действительно не сводится исключительно к выборным должностям. Мне кажется очень важным, чтобы, несмотря на давление и токсичную обстановку в российской политике, появлялись люди, которые готовы ей заниматься. Очень важно, чтобы у людей появлялась мотивация заниматься политикой и чтобы они получали необходимые знания и опыт. Я с удовольствием готов этим опытом делиться, заниматься организаторскими вопросами, читать лекции и помогать в избирательных кампаниях. Без дела я точно не останусь. У меня много опыта и достаточно идей. Из РФ я точно уезжать не собираюсь. Думаю, что еще смогу принести пользу и людям, которые меня поддерживают, и в целом стране.

Дарья Козлова

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