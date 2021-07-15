Стас Пьеха: как отличить синдром отличника от гипер-перфекционизма

Мой отчим всегда говорил, что “те ребята по шесть часов в день занимаются за роялем, и у них может что-то получиться”, а я понимал, что никогда шесть часов делать это не буду, и поэтому у меня ничего не получится. Я до сих пор убежден, что если не отдавать занятиям музыке полдня (хотя в наше время не обязательно виртуозно играть этюды Черни и концерты Рахманинова), ты не достигнешь успеха.

Все эти убеждения из детства или возникшие из-за стресса мешают жить и влекут за собой нездоровый перфекционизм. Возникает потребность быть идеальным во всем: в своих поступках, действиях, во внешнем виде, в фигуре, в речи и так до бесконечности. Гипер-перфекционизм заставляет считать тебя настолько плохим, гнобить и ненавидеть себя до тех пор, пока ты не получишь вместо четверки пять с плюсом.

Это очень мешает жить, потому что ты тратишь силы на то, чтобы стать “идеальным”, и если ты не становишься таким в своих глазах, то постоянно думаешь об этом. Это бесконечное самокопание, которым ты из себя делаешь жертву и обвиняешь мир вокруг в том, что он против тебя, вместо того, чтобы тратить силы качественную работу.

Возьмем человека, который первый раз пришел на телевидение. Вместо того, чтобы свободно говорить, он будет максимально контролировать, насколько хорошо он это делает. Это рядовая ситуация для всех, кто впервые оказался на экране. На них же смотрит вся страна, надо всем понравиться. Из-за всех этих страхов человек не может быть самим собой. Но вся штука в том, что только будучи самим собой можно быть интересным для других. А зажатые и контролирующие себя люди транслируют стеснение и напряжение.

Откуда берется эта оценка “идеально”? Кому-то это навязывает семья, кто-то черпает идеалы из книг и фильмов. На самом деле, если человек – перфекционист, он всегда найдет кого-то или что-то, кто лучше него или делает что-то лучше него. Он начнет стремиться к этому и заодно страдать. “Больной перфекционизм” для меня – это всегда страдание. Но мы сами себя губим, когда постоянно чего-то требуем от себя.

Мы хотим доказать себе, а точнее образу из прошлого, который живет у нас на подкорке. Мы хотим доказать ему, какие мы классные, посмотри на меня, оцени. Например, я сходил на радио и представил новую песню, потом принял участие в шоу, сходил к врачу, решил вопросы и я думаю: “Я молодец, все сделал и сделал хорошо”. И мне легче. Я понимаю, что одобрение и любовь не надо доказывать, но где-то с подкорки постучал гипер-перфекционизм.

Свою новую песню “Без тебя” я долго не мог выпустить, исполнял только на концертах. Отчасти это перфекционизм, потому что вместе с аранжировщиком мы постоянно упирались в то, что она звучит не так, как я хочу. Это перфекционизм, который может перейти в прокрастинацию. Внутри есть настолько большой потенциал, что мозг от напряжения из-за несоответствия “идеалу” отключается и рождается прокрастинация. Парадокс в том, что когда ты отпускаешь ситуацию, все легко получается. Так было и с песней. Да, я знаю себя, но пока не пройду семь кругов ада, песня не выйдет.

В борьбе с перфекционизмом я практикую сейчас самый простой способ: где бы я ни был, то даю устное обещание себе быть неидеальным. Я могу прийти на съемку и вслух заявить, что позволяю себе быть неидеальным, выглядеть неидеально, говорить ерунду, не разбираться в вопросе. Все это я проговариваю, люди с недоумением смотрят на меня, но мне все равно. Я знаю, что это работает. А дальше делаю все на “троечку” – не совсем забиваю болт, но делаю в расслабленном состоянии. И как раз это дает идеальный результат. 20% действий дают 80% результата. И оказывается, что без лишних нервов получается очень классно.

Но при всем этом от перфекционизма есть безусловная польза: если убрать ту “больную” часть и переделать ее в ответственность, в умение быть верным начатому делу и не отказывать себе в отдыхе, еде, сексе, сне, встречах с друзьями, то все получится. Работа важна, но ровно так же важны и остальные сферы нашей жизни. Необходимо заботиться о себе. И если ставить базовые потребности во главу угла, то все остальное придет в гармонию.