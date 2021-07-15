Мнение: Время болеть за ЦСКА?

О! А вот и долгожданная новость, правда, с довольно неожиданных фронтов. Не скрою, давно ждал полноценного КОЛЛЕКТИВНОГО демарша против вакцинаторской вакханалии, и не уставал поражаться удивительной трусости российских “коллективов”. И вот – случилось, наконец! Правда, положительный пример пришел… из мира спорта:

“Футболисты ЦСКА в полном составе отказались от вакцинации от коронавируса. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, близких к руководству армейского клуба. «Во время сборов игрокам команды было предложено вакцинироваться, но команда приняла коллективное решение отказаться от этого, о чем сообщили руководству клуба. Сейчас в команде вакцинированы только работники», — сказал один из источников «Чемпионату».

О как! В полном, понимаешь, составе! Это вам не на одно колено встать невесть с какой стати, это реально ПОСТУПОК. И если подумать, как раз неудивительно, что в самых первых рядах оказались именно спортсмены: им ведь просто по роду деятельности полагается самым пристальным образом следить за своим здоровьем, и если обычный работяга просто привьется и заболеет, то футболист рискует в прямом смысле кровными миллионами.

Что ж – НАЧАЛОСЬ!