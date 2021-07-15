Рада выделила 1 млрд грн на реставрацию памятников культурного наследия

Документ поддержали 263 нардепа.

В первом чтении проект закона был принят 1 июля.

Закон увеличил на 1 млрд грн расходы для Министерства культуры и информационной политики Украины на финансирование бюджетной программы “Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов ремонтно-реставрационных и консервационных работ памятников культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности” за счет уменьшения на такую же сумму расходов Министерству культуры и информационной политики Украины на финансирование бюджетной программы “Фонд развития учреждений общегосударственного значения”, сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Контекст:

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Украине за три года в рамках государственной программы “Большая реставрация” собираются отреставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 17 февраля в интервью LB.ua говорил, что в 2021 году на программу “Большая реставрация” заложили 2 млрд грн. Из них 1,7 млрд грн – это ожидаемые поступления от игорной деятельности, а 300 млн грн – из общего фонда госбюджета. Ткаченко сказал, что программа рассчитана минимум на три-четыре года.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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