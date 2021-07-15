 

Минздрав Украины предлагает организованным коллективам записываться на вакцинацию не только препаратом от Pfizer/BioNTech, но и от Sinovac

15.07.2021, 20:40, Новости дня
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В ведомстве проинформировали, что по состоянию на 14 июля было привито 128 646 сотрудников 954 компаний, а всего на прививку уже записаны 471 738 работников 673 предприятий.

“Сейчас организованные коллективы прививают вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Но количество медицинского персонала ограничено, поэтому прививки организованных коллективов проводятся в порядке очередности по дате записи. Чтобы ускорить этот процесс, Министерство здравоохранения предлагает компаниям подавать заявку на прививку вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech. Нагрузка на мобильные бригады, которые работают с этим препаратом, меньше. Поэтому ваши сотрудники смогут защититься от COVID-19 значительно раньше, чем по общей очереди”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1898059623690467

Вакцинация организованных коллективов в Украине началась 22 июня. Прививают сотрудников компаний, где вакцинироваться хотят более 50 человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Всего с начала кампании по вакцинации сделано почти 3,5 млн прививок. Завершили вакцинацию (получили две дозы) около 1,2 млн человек.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Министр здравоохранения Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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