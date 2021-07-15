Вместе с Безосом в космос полетит самый молодой в мире астронавт

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15.07.2021, 20:40, Новости дня
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“Добро пожаловать в команду, Оливер! Мы рады, что вы стали нашим первым клиентом, отметившим начало коммерческих операций”, – рассказали в компании.

Welcome to the crew, Oliver! We’re grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353

— Blue Origin (@blueorigin) July 15, 2021

Дэмен станет самым молодым астронавтом, который полетит в космос, и единственным, кто получил место на корабле за $28 млн, сообщил телеканал CNBC. Он полетит вместо другого претендента, который выиграл аукцион. Он не смог лететь из-за своего расписания, но примет участие в будущей миссии.

По сведениям CNBC, Дэмен – сын генерального директора нидерландской инвестиционной компании Somerset Capital Partners Джоэса Дэмена. За билет на корабле New Shepard платил именно отец 18-летнего астронавта.

Контекст:

Безос сказал, что 20 июля отправится в космос вместе со своим братом на корабле New Shepard. Кроме Дэмена, вместе с Безосом в космос отправится 82-летняя Уолли Фанк.

Корабль New Shepard создан для суборбитальных космических полетов и рассчитан на шесть пассажиров.

Ожидается, что после достижения границы космоса туристы смогут примерно четыре минуты провести в состоянии невесомости, после чего капсула с ними начнет снижение и мягко приземлится на парашютах.

Blue Origin провела 15 испытаний суборбитального корабля, в роли “пассажира” выступал манекен по имени Люк Скайуокер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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