Кулеба попросил содействия ОБСЕ в освобождении арестованного в Крыму журналиста Есипенко

Кулеба обсудил с Рибейро состояние свободы слова и независимых СМИ в оккупированном Россией Крыма и ОРДЛО.

“Он призвал представительницу ОБСЕ максимально использовать свой мандат для содействия освобождению незаконно арестованных Россией журналистов. Министр уделил особое внимание делу украинского внештатного журналиста “Радіо Свобода” Владислава Есипенко, который был незаконно арестован и подвергнут пыткам в Крыму, и призвал ОБСЕ приложить все усилия для его освобождения”, – отметили в пресс-службе.

Кулеба подчеркнул ведущую роль Украины в обеспечении свободы слова в регионе. Он сказал, что Украина предоставляет возможность работать иностранным журналистам, которых Минск и Москва лишили права на профессиональную деятельность.

Контекст:

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. “Ґрати” писали, что Есипенко задержали еще 10 марта. 9 марта он был на акции возложения цветов к памятнику поэту Тарасу Шевченко в Симферополе вместе с представителями Украинского культурного центра в Крыму, а на следующий день перестал выходить на связь.

12 марта “Киевский райсуд Симферополя” арестовал Есипенко на два месяца, он находится в СИЗО в Симферополе. 15 марта к нему по просьбе жены попытался попасть адвокат Эмиль Курбединов, однако его не допустили. Следователь ФСБ Виталий Власов заявил, что Есипенко отказался от услуг Курбединова. Крымская правозащитная группа заявила, что Есипенко лишен права на защиту, поскольку к нему не допускают независимых адвокатов.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве говорили, что “ФСБ создает нужный Кремлю фон для “празднования” годовщины оккупации Крыма”.

Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.

Освободить задержанного в оккупированном Россией Крыму гражданина Украины Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.

По информации правозащитников, оккупанты выдвинули Есипенко новые обвинения – в незаконной перевозке или ношении оружия.

6 июля “райсуд” в Симферополе начал рассматривать по существу дело Есипенко, пишет издание “Крым.Реалии”.

11 июля жена Есисипенко Екатерина сообщила, что мужу угрожали новыми пытками.

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