 

Юлианна Караулова рассказала о трудностях и радостях материнства

15.07.2021, 20:36, Разное
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Певица Юлианна Караулова призналась, что они с мужем собираются родить сыну Саше сестричку. Она пояснила поклонникам о трудностях и радостях своего материнства.
Первенец артистки отличается не очень спокойным сном. Юлианна Караулова постоянно недосыпает. Несмотря на это, она вышла на работу уже спустя три недели после родов. По словам певицы, у нее сейчас прерывистый сон, но в целом, за ночь иногда получается отдохнуть около шести часов. Чувство усталости компенсируется «крутыми родительскими эмоциями», которые Юлианна Караулова испытывает с супругом впервые.

Роды у знаменитости прошли совсем не так, как она себе представляла во время беременности. Певица выразила благодарность врачам, которые помогли приятно и легко появиться ее сыну на свет.



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