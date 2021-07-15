Алсу заинтриговала поклонников совместным снимком с незнакомым мужчиной: “Есть идеи?”

Популярная певица Алсу разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором предстала в компании незнакомого мужчины. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном в микроблоге фото Алсу позирует в профиль, облаченной в пышное белое платье невесты. Вполоборота к ней и, соответственно, спиной к предполагаемому зрителю, запечатлен мужчина, одетый в черный наряд – куртку, брюки и туфли. Хозяйка аккаунта обратилась к фолловерам с вопросом, стремясь максимально заинтриговать их своей неожиданной компанией на снимке: “Кто же этот таинственный незнакомец? Есть идеи?”.

В попытке разгадать загадку исполнительницы, посетители её страницы выдвинули ряд кандидатур из числа известных лиц шоубиза – от Алексея Чумакова до Давида Манукяна. Наиболее оригинальной, в свою очередь, оказалась дочь Алсу Микелла, предположившая, что на фото запечатлен кумир молодежи Даня Милохин. Однако большинство поклонников быстро идентифицировали в “незнакомце” известного певца Эмина Агаларова. За считанные часы пост набрал более 35 тысяч “лайков”.