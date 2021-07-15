Глава ФЗНЦ напомнил о существующих в Судане решениях кризиса плотины Хидасэ

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) продолжает внимательно следить за развитием ситуации вокруг плотины «Возрождение» (Хидасэ), которую Эфиопия строит на реке Голубой Нил. Об этом рассказал его президент Максим Шугалей в своем Telegram-канале.

По его словам, РФ всегда проявляла интерес к данному вопросу и искала пути выхода из сложившегося кризиса, которые послужат на благо всех сторон. Сотрудничество с Суданом в данном отношении не прекращалось, несмотря на смену власти в африканской стране и перемены, последовавшие за государственным переворотом 2019 года.

РФ неоднократно направляла в Хартум гуманитарную помощь. Так, Шугалей напомнил о том, что два-три года назад в рамках усилий предпринимателя Евгения Пригожина в страну прибыл корабль с огромной партией муки на борту. В последние месяцы по инициативе бизнесмена суданцам передан миллион продуктовых наборов, а также сотки тысяч сладких подарков для детей.

«На данный момент тысячи семей каждую пятницу получают бесплатный хлеб в рамках акции этого же мецената — «Рука помощи», — добавил президент ФЗНЦ.

Кроме того, на счету Фонда разработка и осуществление многочисленных перспективных проектов в Судане. Так, российские специалисты провели в 2018 году дорогостоящие работы по сбору информации о полезных ископаемых в стране. Результаты исследований безвозмездно переданы Хартуму для дальнейшего использования в развитии экономики.

Среди нереализованных проектов, подготовленных российской стороной, план по строительству международного курорта на берегу Красного моря и некоторые другие, из которых Шугалей особо выделил исследования по предотвращению возможного вреда от ввода в эксплуатацию плотины «Возрождение».

«Эти рекомендации, созданные Российским научным институтом и несколькими группами гидрологов, были переданы правительству Судана еще в декабре 2018 года», — рассказал президент ФЗНЦ.

По его словам, существующий в восточноафриканском государстве каскад плотин на реке Нил во главе с крупнейшей ГЭС «Мерове» может превосходно справиться с задержкой воды на начальном этапе заполнения водохранилища Хидасэ.

Негативные последствия, таким образом, реально избежать не только в Судане, но и в расположенном ниже по течению Египте. Соответствующую документацию российские партнеры передали Хартуму еще в период правления бывшего президента Омара аль-Башира.

«Но, к сожалению, после революции, новое правительство по каким-то причинам не стало использовать эти наработки, а, возможно, и просто потеряло документацию», — добавил Шугалей.

Он подчеркнул, что решение, удовлетворившее бы все три стороны переговоров по эфиопской ГЭС, уже существует, и водохранилище возможно заполнить с учетом интересов всех государств, вовлеченных в конфликт.