Глава ДНР заявил о вступлении в партию «Единая Россия»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о намерении подать заявление на вступление в партию «Единая Россия».

«Это считаю абсолютно правильным с моей стороны. Конечно буду», – отметил Пушилин, отвечая на вопрос будет ли глава ДНР подавать заявление для вступление в партию «Единая Россия», передает РИА «Новости».

Напомним, что представители Союза добровольцев Донбасса (СДД) подавали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» для участия в выборах в Госдуму, а также в избирательных кампаниях регионального и муниципального уровней.