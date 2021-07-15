В Нижегородской области на 153 предприятиях внедрили бережливые технологии

В Нижегородской области 153 предприятия стали участниками нацпроекта «Производительность труда», что превышает плановые показатели на 156%, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Многие наши предприятия уже оценили эффект от внедрения бережливых технологий, от оптимизации рабочих процессов. Сегодня участниками нацпроекта «Производительность труда» являются 153 компании, и уверен, что со временем их будет становиться все больше. Здесь работает цепная реакция, когда одна компания, повысившая доходность за счет нацпроекта, привлекает в эту работу сразу несколько – не только партнеров, но и конкурентов, которым тоже нельзя отставать», – приводит его слова ТАСС.

Губернатор также напомнил, что в Нижегородской области для участников нацпроекта действует региональная программа поддержки, которая предполагает субсидирование в размере до 5 млн рублей до 50% затрат на модернизацию оборудования.

Нацпроект «Производительность труда» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Основная задача проекта – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики РФ не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства.