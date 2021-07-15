 

Меркель прибыла в Вашингтон на переговоры с Байденом

15.07.2021, 20:32, Новости дня
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Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Вашингтон для проведения переговоров с президентом США Джо Байденом.

Об этом информирует Associated Press.

Ранее сообщалось,что президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель, как ожидается, обсудят в ходе запланированных на четверг переговоров взаимоотношения с Россией, в том числе тему приписываемых российским хакерам кибератак.



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