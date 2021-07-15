Меркель прибыла в Вашингтон на переговоры с Байденом

Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Вашингтон для проведения переговоров с президентом США Джо Байденом.

Об этом информирует Associated Press.

Ранее сообщалось,что президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель, как ожидается, обсудят в ходе запланированных на четверг переговоров взаимоотношения с Россией, в том числе тему приписываемых российским хакерам кибератак.