Госинспекция по недвижимости против незаконных построек: пятнадцать лет уверенных побед

Немного истории

Прообразом сегодняшней Госинспекции по недвижимости был Особый временный строительно-санитарный комитет при Московском Совете (ОСКОМ), учрежденный в Москве в далеком 1920 году. До создания этой структуры борьба с самостроем и другими нарушениями в так называемой имущественно-земельной сфере не была строго регламентирована. При этом на новый надзорный орган были возложены самые широкие полномочия: от разработки общей строительной программы на каждый сезон, руководства профильными организациями и выдачи разрешений на строительные работы до распределения материалов и рабочей силы.

В советское время функции надзора за городским недвижимым имуществом выполнялись Управлением Исполкома Моссовета по учету и контролю за распределением жилой площади и нежилых помещений, после 1991 года – Комиссией Моссовета по земельной политике, а с 1993 года — соответствующим ведомствам в структуре Правительства Москвы.

Наконец, в 2006 году путем слияния Государственной городской инспекции по контролю за использованием объектов нежилого фонда города Москвы и Государственной земельной инспекции города Москвы в столице была образована Госинспекция по недвижимости. Таким образом новая структура объединила функции контроля за использованием объектов нежилого фонда и земельных участков, находящихся в собственности города Москвы.

Миссия ведомства

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, как следует из названия, прежде всего контролирует не только использование объектов нежилого фонда, но и предотвращает и пресекает факты самозахвата земель и самовольное строительство. Как правило, потом освобожденная территория благоустраивается.

На месте самостроев создаются зеленые зоны отдыха, возводятся важные, в том числе социальные объекты, а на месте нелегальных коммерческих парковок – открытые бесплатные автостоянки. К слову, для борьбы с нелегальными ограждениями и стоянками в Москве Госинспекция реализует специальный проект «Свободный доступ», который позволяет горожанам через социальные сети напрямую сообщать инспекторам о незаконных парковках и фактах самозахвата земель, а ведомству – оперативно устранять нарушения.

Этим полномочия Госинспекции не ограничиваются. Помимо борьбы с самостроем, с 2020 года ведомство приступило к работе со строениями, находящимися в неудовлетворительном техническом состоянии, то есть с ветхими объектами, которые несут угрозу здоровью и жизни граждан.

Кроме того, в теплый сезон Госинспекция по недвижимости контролирует порядок установки летних кафе, а в зимний период следит за соблюдением требований к установке елочных базаров. Летние веранды и елочные базары относятся к нестационарным торговым объектам, которые также находятся в зоне ответственности ведомства.

Технологии на службе города

Госинспекция по недвижимости входит в число ведомств, активно использующих в своей работе современные технологии, благодаря чему значительно модернизированы инструменты и методы контроля. В частности, для выявления признаков нарушений используются квадрокоптеры, системы видеонаблюдения, специальные программные алгоритмы и даже искусственный интеллект. Уже сейчас свыше 50% нарушений выявляется автоматизировано.

Так, беспилотные летательные аппараты помогают выявлять нарушения с воздуха, без выхода инспекторов на участок, а также проводить обследование труднодоступных, закрытых территорий (например, промышленных зон и охраняемых природных территорий) и на крышах домов. На сегодняшний день Госинспекцией по недвижимости задействовано 25 квадрокоптеров широкого спектра применения. При этом за один день облета при фотосъемке района столицы беспилотник способен исследовать до двух квадратных километров.

В целом, применение технологий позволяет снизить влияние человеческого фактора и получить максимально объективную, высокотехнологичную систему контроля объектов.

Стоит упомянуть, что даже оснащение инспекторского состава продолжает дополняться новым инструментарием. Так, помимо планшета для фотофиксации строений или дальномера для измерения параметров здания, теперь инспекторы снабжаются портативными видеорегистаторами. Фиксируя окружающую обстановку и действия сотрудников при исполнении должностных обязанностей, новые устройства позволяют повысить эффективность контроля за ходом обследования территории Москвы и прозрачность проведения инспекционных мероприятий, а также обеспечить правовую защиту инспекторов.

Еще одним шагом в развитии стратегии активного использования современных технологий стало применение Госинспекцией технологий виртуальной реальности (VR) в обучении сотрудников. С помощью VR-тренажеров специалисты ведомства могут отработать ключевые профессиональные навыки и воссоздать условия, приближенные к реальной работе инспекторов.

Найти и обезвредить

О масштабе деятельности Госинспекцией по недвижимости наглядно говорят цифры. 3а 15 лет работы специалисты ведомства выявили более 75 тысяч нарушений, в числе которых 32 тысячи объектов незаконного строительства, борьбе с которыми уделяется особое внимание. Показательно, что общая площадь демонтированного самостроя составила свыше 4,3 миллиона квадратных метров – такая площадь дважды вместила бы в себя Княжество Монако.

Большинство из освобожденных от самостроя территорий в дальнейшем благоустраиваются, например, создаются зеленые зоны отдыха, детские игровые и спортивные площадки.

Важно отметить также экономический эффект – в ходе привлечения нарушителей к административной ответственности в бюджет города возвращена сумма, сопоставимая по стоимости строительства порядка 30 новых школ.

Акцент на профилактику

Большинство незаконных объектов досталось столице в наследство из 1990-2000-х годов, но планомерная работа Госинспекции по недвижимости в этом направлении приводит к уменьшению их количества и позволяет говорить о смене курса на профилактику правонарушений.

Ведомство регулярно проводит бесплатные вебинары для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и представителей бизнес-сообщества с целью разъяснить аспекты действующего земельного законодательства, полномочия Госинспекции, правила и требования в сфере использования земельных участков и объектов нежилого фонда.

Более того, усилия Госинспекции по недвижимости нацелены на предотвращение новых нарушений.

Дальше – больше!

Если до последнего момента значительная часть усилий в части обследований была сосредоточена на Центральном административном округе, то теперь в фокусе внимания Госинспекции и спальные районы, а также промышленные и производственные зоны.

На качественно новый уровень выходит и подход к выявлению и пресечению правонарушений. Так, с 1 июля этого года Госинспекция по недвижимости перешла на новую, полностью объективную, высокотехнологичную систему контроля объектов, какую в нашей стране еще никто не реализовывал. Новая система позволит значительно повысить эффективность выявления и пресечения самовольного строительства, самозахватов территорий, незаконного использования земельных участков и других нарушений. Таким образом, Госинспекция продолжает вносить свой весомый вклад в создание чистого, комфортного и безопасного города!