 

Срочно: умер инфицированный женой Петр Мамонов

15.07.2021, 20:28, Разное
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Накануне печального события жена Мамонова рассказала: “Состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Легкие целиком и полностью на ИВЛ. Он находится в коме. Сегодня уже 18-е сутки. Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее. Кошмар сейчас будет. Мне тяжело. Сын просил не рассказывать лишнего, только как горячая линия. Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там”.

У врачей так и не получилось вывести Петра Николаевича из состояния медикаментозного сна. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое, начался сепсис, поэтому делали переливание крови. Но органы стали отказывать один за другим… Поэтому батюшка артиста пособоровал и причастил. Позже поступали новые данные о состоянии артиста, однако ни одно из них не внушало оптимизма.

Напомним, лидер группы “Звуки Му” почувствовал себя плохо в середине июня. Петр Николаевич не сразу обратился к медикам и около недели пытался лечиться самостоятельно. То обстоятельство, что 70-летний Мамонов от коронавируса не вакцинировался, сыграло драматическую роль – болезнь и оказалась сильнее. 87 процентов поражения легких практически не оставляли ему шансов на выживание.

Жена понимала, что Мамонов уходит. “Весь мир мрет, дохнет! Никто прогнозы не делает. Вот пытались, ничего не вышло”, – объяснила она. И сокрушалась, что это она, вероятно, его инфицировала коронавирусом.

Петр Мамонов был кавалером Ордена Дружбы. Но никаких иных государственных наград и званий не получил. Поэтому упокоиться на престижном кладбище, типа Новодевичьего или Троекуровского, он, очевидно, не сможет. Как говорят друзья, скорее всего его похоронят в деревне Ефаново Наро-Фоминского района Московской области, что недалеко от города Верея. Там артист жил с 1995 года.



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