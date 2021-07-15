Мнение: Письмо: “Ужин, вино, секс”

А вот в продолжение темы энергетического вампиризма – попытка держать фокус на ресурсе и вкладываться.

Но из-за неверной оценки результата мотивация падает, а фокус смещается к себе.

Это самая главная трудность, которая возникает, когда вы начинаете прокачивать фрустрированный ресурс.

den_aleks

Здравствуйте, уважаемая Эволюция и комментаторы

Уже писал вам на разбор: https://evo-lutio.livejournal.com/994287.html

С тех пор прошел 6 тестов, в двух из них (21 и 23) получил сертификаты.

Прошу разобрать мою текущую ситуацию.

За последний год познакомился с несколькими девушками, и практически с каждой из них общение происходит примерно по одному сценарию. Сначала есть интерес, разговоры/переписки, юмор, доброе утро / спокойной ночи, а потом в какой-то момент, который я никак не могу ухватить, я как будто устаю. Вместо легкого общения начинается какое-то занудство с элементами троллинга с моей стороны, что естественно, отмораживает девушек.

(Уже по краткому изложению понятно, что мало динамики. То есть он не от развития устает, а от его отсутствия)

Например, познакомились в фейсбуке с П. Красивая девушка, испанка, 30 лет, работает исследователем в медицинском центре. По переписке понимаю, что приехала в страну на стажировку, живет в маленьком городке, из-за ковида совсем нет возможности куда-то выбираться. Договорились встретиться в ее выходной день, арендую машину, приезжаю за ней, гуляем, разговариваем, зову ко мне, готовлю ужин, вино, секс. На утро делаю завтрак, гуляем в парке и отвожу ее домой.

За время личной встречи она периодически переходила с английского на испанский, которого я не знаю. Сначала это было забавно, я ей отвечал на русском. Потом сказал, что не понимаю, что она говорит, и попросил говорить на английском. Она продолжила, и после этого на меня накатывает какое-то состояние обессиленности, мне просто физически не хочется ей писать и ехать снова куда-то. Я начинаю морозиться, она мне еще какое-то время пишет, потом посылает меня. Через какое-то время отвез ей забытые вещи, попробовал позвать на прогулку, но ощущал, что больше делаю это из вежливости, зная, что она сидит одна и особо никуда не ходит в чужой стране. Она отказалась и у меня камень упал с плеч. Попрощались и больше не виделись.

(В общем он обслуживал девушку, старался сделать ей приятный досуг, а результата не получил. Девушка не обратила внимание на его просьбы, ей было все равно, что он ее не понимает. Но он фокусируется не на том, что доставить радость девушке пока не получилось, а на том, что ему самому вдруг расхотелось и от расставания упал камень с плеч)

Другой пример. У давней знакомой увидел в ВК фотографию, лайкнул, написал коммент и так, слово за слово, начали практически круглосуточную переписку. Обсуждали всякое, личную жизнь, отношения, браки прошлые, обменивались фотками. Первый раз меня резануло после вот такого диалога:

Она: Сколько раз приседаешь?

Я: Только что 135 кг на три раза поднял

Она: Это безопасно для здоровья?

Я: Даже полезно. Буду здоровым во всех смыслах 😉

Она: Смотри не переусильствуй)

Сейчас читаю – вроде бы безобидный диалог, но в тот момент зацепило, и хотелось съязвить в стиле «спасибо за заботу». А потом меня отморозил разговор про питание, когда она рассказала, что съела пончик вчера на ночь, поэтому сегодня утром пропустила завтрак. Я как дурак прочел лекцию о правильном питании и пропал на день. Потом еще пытался общаться, но снова накатило похожее состояние, что как-то через силу и из вежливости. Сейчас раз в неделю справляемся о самочувствии.

(Здесь опять он старался, но обратная связь его не устраивает. Его задело, что девушка сверху с ним говорит, не ценит его авторитет. Пропало желание вкладываться, ведь результат так себе)

Около месяца назад познакомился с В. О ней я узнал в чате ютюб-канала, который мы вместе смотрим. Она там довольно популярная личность, общительная, зажигательная и красивая. Спустя время подписался на ее инсту и просто лайкал посты, а потом как-то ответил на ее стори, она мне написала, и завязалась переписка. В начале мне удавалось как-то шутить и веселить ее, созванивались, все примерно похоже на предыдущую историю. И вот в данный момент я снова ощущаю, что интерес пропадает, и я могу нечаянно обидеть, если напишу первое, что приходит на ум. Приходится тщательно подбирать слова.

(Интерес пропадает у нее, динамика вялая и даже отрицательная. Он начинает грузиться и тормозить)

Я не знаю, как правильнее поступать в таких случаях. Я пробовал извиняться, ссылаясь на занятость и работу, и сворачивать на какое-то время общение. Иногда получается. Не могу понять, в каком направлении работать над собой и что я могу сделать? Не хочется разбрасываться хорошими знакомствами, их и так у меня немного. Веду себя как слон в посудной лавке и не могу увидеть, что не так.

Большое спасибо за ваш блог!

Д.

(Нужно увидеть причину ваших спадов – плохая динамика СЗ. Если этого не сделать, будет казаться, что все хорошо, а вы на росте вашей СЗ отмораживаетесь. Это ЗВ, и это даст рост короне Победителя опять, вы будете думать, что обратная связь отличная, но вы плюсуете, а значит вам нужна девушка с ОЗ выше. Это приведет в новую френдзону и сервисзону, как в том письме. Вы и в этих историях, в основном, там. То есть надо пока учиться быть интересным девушкам как мужчина, а не приятель, поместить фокус на эту цель, не ощупывать фокусом свой воображаемый плюс, не теребить его. Друзья, понятно, почему адекватная самооценка позволяет держать мотивацию высокой, а ЗВ мотивацию уничтожает?)