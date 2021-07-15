 

Мнение: В России запретили “Проект Медиа”

15.07.2021, 20:22, Разное
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Генпрокуратура РФ включила американское СМИ "Проект Медиа" в число нежелательных на территории РФ организаций.

Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации

По результатам изучения поступивших материалов 15 июля 2021 года в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. («Проект Медиа») (США).
Поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=63664195 – цинк

Сливы на тему иностранного финансирования "Проект Медиа" в прошлом году публиковали на RT
https://russian.rt.com/russia/article/832218-proekt-badanin-finansirovanie-rassledovanie
Даже странно, что организация получавшая бабки от NED на продвижение "свободы и демократии в России", так долго просуществовало в правовом поле.

Также довеском к "Проект Медиа" пошла авоська рукопожатных журналистов.

Кроме того, главный редактор «Проекта» Роман Баданин внесен в список СМИ-«иностранных агентов». В реестр также включены журналисты издания Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова и Мария Железнова (редактор «Проект. Мнения»). Кроме того, в список «иностранных агентов» включены главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и ее заместитель Максим Гликин, а также корреспондентка «Радио Свобода» Елизавета Маетная.

http://activatica.org/blogs/view/id/13174/ – цинк

Само издание существовавшее на иностранные деньги было основано в 2018-м году выходцами с "Дождя" и РБК.
Фактически, за сотрудничество с данной организацией теперь могут наступить различные правовые последствия, вплоть до уголовных. Как представляется, это далеко не последнее пополнение списка нежелательных организаций.

Источник: Colonel Cassad



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