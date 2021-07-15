Мнение: Школы «виноваты» в проблемах вузов, число медалей на олимпиадах и абитуриент без паспорта

1. Представители российского высшего образования и науки имеют отличную опцию для защиты от нападок критиков. У нас слабые студенты? У нас невостребованные учёные? Выпускники педагогических и медицинских вузов становятся антипрививочниками? – Во всём этом виноваты школы, ведь именно они готовят для нас плохих абитуриентов! Вот характерный пример подобного высказывания:

https://lenta.ru/news/2021/05/16/ran/

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что в школьном образовании есть ряд проблем. Одной из них он назвал отсутствие идеологии, которая« должна строиться на тех ценностях, которые объединяют», передает ТАСС.

Сергеев также заявил, что уровень подготовки студентов вузов падает и это в том числе связано с качеством образования в российских школах. «Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 1990-е, и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране», — отметил президент РАН и добавил, что необходимо исправить проблему.

Для решения этого вопроса Сергеев предложил поднять престиж и статус учителя, потому что от педагогов, по его словам, зависит многое.

С одной стороны, господин Сергеев во многом прав: качество школьного образования и статус учителя в любом случае надо стараться повышать. Однако есть куда более очевидная причина падения среднего уровня абитуриентов, в которой школы не виноваты: в 1960-е в вузы шёл примерно каждый десятый выпускник школ, в 1980-е – каждый пятый, теперь же в вузы идёт каждый второй.

2. Читатель rus_logic сравнивает международные достижения советских и российских школьников в области точных и естественных наук:

https://olegmakarenko.ru/2184867.html?thread=811804323#t811804323

>Мозг сегодняшних выпускников чист как родниковая вода, не замутнён и готов для творчества.

Добро пожаловать в реальную жизнь, Нео!

Суммарное количество золотых медалей на международных олимпиадах по математике (с 1959), физике (с 1968) и химии (с 1969) для школьников:

1. Китай – 384

2. Россия/СССР/СНГ – 374 (237/133/4)

3. США – 239

4. Южная Корея – 219

5. Тайвань – 164

6. Венгрия – 162

7. Румыния – 154

8. Германия – 123

9. Вьетнам – 120

10. Иран – 117

Если непонятно:

СССР с 1959 по 1991 — 133 (сто тридцать три) медали.

Россия с 1992 по 2020 — 237 (двести тридцать семь) медалей.

3. Читатели пишут:

Если вдруг у тебя есть идея, как помочь ребёнку поступить на мехмат в МГУ в условиях, когда высокий уровень математики — есть, а паспорта гражданина РФ — нет, вот реальный кейс. Ребёнок рождён в России, говорит по-русски как мы с тобой, паспорта какой-либо иной страны у него нет, там сложная юридическая история.

Раньше в исключительных случаях мог декан мехмата дать команду — “будем учить, документы потом принесёт, когда сможет сделать” (беженец из Баку учился со мной на курсе, у него вообще не было ни одного документа).

А теперь иная картина. Иностранцы на мехмате обучаться могут, но в приёмной комиссии всё через компьютер, там есть поле “номер паспорта” и галочка “паспорт России” vs. “паспорт иного государства”. Ситуация, когда человек de facto есть, математику любит и знает, победитель олимпиад, а вот паспорта ни РФ, ни иного государства у него нет — в программе не предусмотрено. При попытке пройти дальше программа выдаёт надпись “Вы забыли ввести номер паспорта и указать, это паспорт РФ или иного государства, вернитесь на предыдущий этап и заполните правильно”.

https://www.facebook.com/spivak1001/posts/4101151060004794

Сегодня последний день сдачи документов на мехмат МГУ. Николай Александрович Спивак подавал документы, но поскольку паспорт ему так и не выдан, то подавал загранпаспорт. Не принял мехмат МГУ загранпаспорт.

В результате — не быть ему студентом МГУ. На летнюю школу “Современная математика” он поедет. Забавно — в число нескольких десятков лучших школьников и студентов он вошёл, а вот права участвовать в конкурсе, в котором несколько сот мест, — у него нет.