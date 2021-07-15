Власти Москвы запретят ездить на лифтах без QR-кода с 1 августа

Мэрия Москвы приняла решение запретить использование лифтов в жилых домах и офисных зданиях без QR-кодов в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за COVID-19.

Об этом говорится в заявлении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Новая мера вступает в силу с 1 августа, так как коммунальщикам потребуется две недели на установку оборудования для сканирования QR-кодов. По предварительным расчетам, эта инициатива обойдется бюджету города в 40 млрд рублей.

– Москва переходит в тяжелую фазу борьбы с COVID-19, необходимо продолжать мотивировать людей сделать свой вклад и привиться. Запрет на посещение кафе и ресторанов гражданам без антител оправдал себя, теперь мы планируем и дальше работать в этом направлении, — подчеркнул градоначальник.

Собянин также отметил, что пробежка по лестницам окажет положительный эффект на иммунитет отказывающихся прививаться и подготовит их легкие к борьбе против коронавирусной инфекции. Кроме того, лифты зачастую являются местом большого скопления людей в тесной близости друг другу, что, по мнению властей, также пагубно влияет на темпы распространения вируса.

Мэр добавил, что в первую очередь власти думают о гражданах из группы риска.

– По нашим данным, больше 99% людей предпенсионного и пенсионного возраста предпочитают пользоваться лифтами, а не лестницами. Это решение поможет увеличить темпы вакцинации среди самых подверженных опасности жителях, — считает мэр.

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