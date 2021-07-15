На дне Балтийского моря обнаружили советскую подлодку М-96

13.07.2021

На дне Балтийского моря обнаружили советскую подлодку М-96 © Sputnik / Антон Денисов

В седьмой и последний боевой поход М-96 вышла 7 сентября 1944. Лодка должна была пройти немецкое минное заграждение и вести разведку в Нарвском заливе. Выйдя в море, М-96 на связь больше не выходила и до сих пор считалась пропавшей без вести.

ЕРЕВАН, 13 июл — Sputnik. Международная экспедиция обнаружила на дне Балтийского моря погибшую в 1944 году советскую подводную лодку М-96, передает РИА Новости сообщение участника экспедиции Константина Богданова.

“В период 10-13 июля разведывательно-водолазная команда совместно с эстонской поисковой командой Maxstar Expedition при поддержке “Cевмаша”, Фонда президентских грантов и “Транснефти” провела экспедицию, в результате которой была обнаружена подводная лодка М-96″, – сказал Богданов.

Первым командиром лодки был легендарный Александр Маринеско. М-96 воевала на Балтике с 1941 года и участвовала во всех кампаниях Балтфлота, успев даже совершить боевой поход на Ладожское озеро. Боевые задания “малютки” в основном состояли из ведения разведки у вражеских баз и высадки разведчиков в тылу врага.

М-96 искали в территориальных водах РФ три с лишним года. Корпус ее обнаружен не был, и поиски продолжились совместно с эстонскими специалистами, которые обнаружили гидролокатором похожий объект. Характерные особенности и детали противоминной защиты подтвердили, что это М-96. Лодка форсировала все минные заграждения, вышла в район рекомендованной позиции и приступила к выполнению боевой задачи.

“Подводная лодка лежит в северной части Нарвского залива, на глубине 42 метра. Осмотр показал, что лодка погибла в надводном положении, вероятно, во время ночной зарядки аккумуляторных батарей”, – сказал Богданов.

Машинный телеграф на мостике показывает команду “Полный вперед”, руль поворота повернут вправо, верхний рубочный люк открыт. Взрыв мины произошел под носовой частью лодки, переломив корпус.

По данным российского историка Мирослава Морозова, на основе анализа немецких документов можно предположить, что скорее всего, М-96 погибла 10 сентября 1944 в 3:48 ночи. Именно в это время немецкая подлодка в Нарвском заливе, зафиксировала взрыв мины.

Подлодка М-96 была единственной подводной лодкой, потерянной Балтийским флотом в 1944 году. Вместе с подводной лодкой погибли 22 члена экипажа.