Мнение: Под кем ходит Россия

В блоге Кашина очень кстати опубликовали, пожалуй, самые скандальные политические фотографии 2016 года – да что года, пожалуй, всего 20-летия (то ли “путинского” правления, то ли российской истории). В какой-то другой стране такие фото должны были бы взорвать всю политическую ситуацию, привести к яростным дебатам, возможно, даже к импичменту президента…

У нас в России, понятно, не было НИЧЕГО. То есть – вообще. Проглотили, как будто ничего и не случилось. Ничего даже не всколыхнулось…

Вот эти фотки:

Это, блин, фотографии со “встречи выпускников английской элитной школы Итон” с президентом России. Где, вы думаете, вся эта золотая молодежь так привольно разлеглась? В Кремле.

Нет, я-то не ханжа; я ничего не имею против того, чтобы молодые люди шастали по Кремлю, по всяким Грановитым палатам, сидели там, лежали или даже занимались любовью. Пусть их! Дело молодое. Но я не понимаю, почему это делают АНГЛИЙСКИЕ школьники. Покажите мне хотя бы одну фотографию такого рода со школьниками – или студентами – нашими. Или вообще – какими-нибудь.

Почему Итон?!! Вобщем-то, я описал эту дикую историю в блоге “по горячим следам”, здесь могу только повторить прозвучавшие тогда вопросы (на которые за 5 лет так и не было ни одного ответа – кроме разве что того, что будто бы Тихон Шевкунов всерьез сейчас рассматривается на замену патриарху Гундяеву).

“Самое загадочное происшествие последнего времени – это, конечно, та самая “встреча президента Путина учащимися Итона”. Та, которая состоялась позавчера и которую якобы организовал… личный духовник президента епископ Тихон Шевкунов. “Встреча носила непубличный характер и продолжалась около часа. Дмитрий Песков объяснил, что итонские студенты установили контакт с президентом через владыку Тихона….”

Тут почти все сообщение составлено как бы в стиле незабвенного Даниила Хармса. Студенты Итона, решив встретиться (??) с президентом Путиным (??), обращаются к его духовнику (как?? какая связь между Итоном и “духовником”?), тот соглашается (??) эту встречу организовать, передает просьбу (?) в “международный отдел АП” (он курьером, что ли, подрабатывает?) – и Путин на эту встречу соглашается (????). Но встречаются они при этом “непублично” – то бишь тайно (??).

Зададим вопросец – а давно ли В.В.Путин этак вот встречался с выпускниками, скажем, МГУ? МГИМО? своего же собственного ЛГУ им. Жданова? Да еще чтоб “непублично”? По-моему, никогда такого не было. И в чем причина – за МГУ Тихон не ходатайствует? Скажут, что Путин периодически встречается с прикормленной гоп-молодежью на всяких “селигерах” – ну, извините, это ж совсем другое дело! Там – обычные пиар-мероприятия, которые потом кусками или полностью показывают по телевизору. А тут – молчок!

И почему Итон? А с выпускниками Стенфорда Путин тоже будет встречаться? А Сорбонны? Хотя о чем я – Итон ведь даже не университет, это типа, в самом грубом приближении, нашей этой “57 школы для элиты”. Вот, кстати, была бы хохма, если бы Путин сейчас еще и с выпускниками 57-й школы бы встретился! А что – спросил бы, как учеба, не обижают ли кого учителя, скажем, истории…

Но нет, такого нам не дождаться. Занят президент всея Руси, слишком много у него государственных дел. Некогда с учениками встречаться. А с Итоном – время есть.

И о чем, кстати, они там балакали? Смешно говорить, но ведь “секретность” такой встречи – это ведь звучит унизительно для граждан России. Что от нас скрывают и зачем?? Какая может быть “непубличность” в разговоре школьников, пусть и английских, с нашим презом?

Может, он их вербовал, по старой-то привычке? “Руки-то помнят”… В принципе, перспективные могли бы быть агенты, это да. Но тогда уже англичане должны были бы волноваться. А они почему не волнуются??” (2016)

Вы скажете – простите, но почему опять Англия?! Ведь сами же говорили, что Путин запустил новый виток ковид-прививочной вакханалии в России после встречи с Байденом?! Значит, все-таки США, а не Англия? Но если США, то почему блюют в вазы Кремля и отвешивают дружеского пинка российскому презу в его собственной резиденции выпускники все-таки Итона, а не Стенфорда или Вест-Пойнта?

Не знаю. Хотя гипотеза есть. Возможно, связка Байден-Англия – это как раз то, что и противостояло условному Трампу?

Неясно, зачем же они так подставили Путина этой “встречей”. Были уверены, что сумеют замять? Или просто, по приколу – “а что вы нам сделаете?”