 

Надо ли защищать от солнца волосы и губы?

15.07.2021, 19:48, Разное
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Сухие, ломкие, обесцвеченные — что делает солнце с нашими волосами

Когда волосы подвергаются длительному воздействия солнечных лучей, возникает эффект отбеливания: ультрафиолет взаимодействует с меланином — пигментом, от которого зависит цвет кожи и волос, — и обесцвечивает их. Также повреждается кутикула и кератин. Именно поэтому летом наши волосы всегда становятся светлее. В этом нет ничего хорошо, поскольку они становятся более сухими, тонкими и ломкими, локоны плохо держат укладку.

Это может произойти с любым типом волос, независимо от цвета и текстуры, но в «группе риска», — светлые и тонкие волосы, а также поврежденные завивкой и окрашиванием. А если вы загораете с непокрытой головой и плаваете в хлорированном бассейне, для ваших волос это будет двойной удар.

Вот что рекомендуют авторы портала Healthline на тот случай, если ваши волосы пострадали от солнца:

  • Постарайтесь не мыть волосы шампунем каждый день — моющие средства могут еще больше усугубить сухость;
  • Используйте увлажняющий кондиционер, подходящий вашему типу волос, после каждого мытья. Можно также использовать несмываемые средства;
  • Выберите увлажняющие средства для укладки волос. А лучше вообще пока воздержаться от укладки, особенно если для этого требуется фен, «утюжок» или щипцы для завивки;
  • Избегайте любого химического воздействия на волосы — например, хлора.

Но лучше — не допускать таких последствий. Дерматологи советуют позаботиться о защите своих волос от солнца заранее:

  • Носите шляпу с широкими полями или легкий шарф на голове, также подойдут зонты от солнца;
  • Для плавания в хлорированном бассейне надевайте специальную шапочку или хотя бы соберите волосы в высокий пучок;
  • Если волосы все же намокли, обязательно промойте их чистой водой;
  • Используйте шампуни и другие ухаживающие средства для волосы, которые содержат SPF-фильтры;
  • Если у вас тонкие волосы, лучше пользоваться средствами для увеличения объема.

Раздражение, отек, волдыри и риск рака — почему так важно защищать губы на солнце

Кожа на губах очень уязвима для солнечных лучей и они могут обгореть так же, как и другие участки тела. Особенно опасно избыточное воздействие ультрафиолета для нижней губы: по данным американских онкологов, рак кожи на ней возникает в 12 раз чаще, чем на верхней.

Солнечный ожог на губах можно спутать с герпесом, однако есть очень характерные симптомы, которые всегда появляются после долгого пребывания на пляже или прогулке жарким днем:

  • Губы становятся краснее, чем обычно и опухают;
  • Кожа на них как будто более тонкая и нежная;
  • Болезненные ощущения;
  • Могут появиться волдыри, которые в отличие от герпеса представляют собой мелкие пузырьки, наполненные жидкостью, а не гноем;
  • В тяжелых случаях может опухнуть язык.

Как правило, солнечный ожог на губах проходит в течение 3-5 дней, и если симптомы не исчезли — это повод для обращения к врачу.

Вот что нужно сделать для более эффективного заживления:

  • Прикладывайте холодные компрессы к губам — например, полотенце или мочалку, смоченную в воде;
  • Используйте гели и кремы с экстрактом алоэ вера, которое обладает заживляющим эффектом;
  • Ни в коем случае не применяйте вазелин и другие средства, содержащие нефть — при солнечных ожогах они удерживают тепло на коже;
  • Для облегчения боли используйте безрецептурные средства, например, ибупрофен.

Чтобы избежать этих неприятностей и рисков, достаточно просто использовать солнцезащитные средства для губ, их достаточно в продаже. Специалисты рекомендуют выбирать бальзамы с уровнем SPF 30, поскольку они отфильтровывают до 97% ультрафиолетового излучения. Это особенно важно, если собираетесь провести день на пляже или у открытого бассейна.



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