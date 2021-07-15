 

Рада приняла за основу законопроект об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях

15.07.2021, 19:46, Новости дня
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Проектом закона предлагается:

уточнить порядок раскрытия информации, требуемой законом (порядок утверждения форм отчетности, предельный срок подачи отчетности субъектами раскрытия информации), и объем информации, подлежащей раскрытию;
внедрить отчетность в том числе и за суммы платежей за выбросы углекислого газа;
сведения о среднесписочной численности работников должны подаваться с определением количества работников каждого пола;
определить гендерные квоты при формировании персонального состава многосторонней группы по имплементации инициатив прозрачности в добывающих отраслях.

Документ также предлагает усовершенствовать терминологию, применяемую в законе, уточнить круг субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях, усовершенствовать порядок формирования многосторонней группы по имплементации прозрачности и перечень ее полномочий.

Законопроект предусматривает урегулирование вопроса ответственности компаний за предоставление недостоверной информации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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