Рада приняла за основу законопроект об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях

Проектом закона предлагается:

уточнить порядок раскрытия информации, требуемой законом (порядок утверждения форм отчетности, предельный срок подачи отчетности субъектами раскрытия информации), и объем информации, подлежащей раскрытию;

внедрить отчетность в том числе и за суммы платежей за выбросы углекислого газа;

сведения о среднесписочной численности работников должны подаваться с определением количества работников каждого пола;

определить гендерные квоты при формировании персонального состава многосторонней группы по имплементации инициатив прозрачности в добывающих отраслях.

Документ также предлагает усовершенствовать терминологию, применяемую в законе, уточнить круг субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях, усовершенствовать порядок формирования многосторонней группы по имплементации прозрачности и перечень ее полномочий.

Законопроект предусматривает урегулирование вопроса ответственности компаний за предоставление недостоверной информации.

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