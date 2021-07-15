 

Татьяна Навка рассердила фолловеров демонстрацией своей прогулки на яхте: “Лучшая банда!”

15.07.2021, 19:42, Разное
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Известная фигуристка Татьяна Навка разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, демонстрирующий её увеселительную прогулку в компании друзей. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.
Поводом для свежей публикации Татьяны Навки стали её гастроли, в рамках которых артистка ледового балета представляет в курортном Сочи классическую постановку “Руслан и Людмила”. В перерывах же между выступлениями знаменитость, как видно, не прочь побаловать себя приятными прогулками по морю на белоснежной яхте. На опубликованном в микроблоге фото хозяйка аккаунта позирует в компании нескольких друзей на палубе судна рядом с обеденным столом, изобилующим разными напитками, свежими соблазнительными фруктами, красной рыбой и прочими деликатесами. “Моя лучшая банда!! Как гласит народная мудрость: “Старые кони борозды не испортят!”. Ждем всех на наш спектакль “Руслан и Людмила”! – такой оптимистичной тирадой сопроводила изображение Навка.

Стоит отметить, что далеко не все посетители страницы прониклись оптимизмом и эрудицией фигуристки. Так, кое-кто из подписчиков указал актрисе на довольно неполную и однобокую трактовку известной пословицы, однако намного большее количество ироничных фолловеров назвала демонстрацию такого шикарного отдыха неуместной для небогатого быта большинства россиян, а деньги, потраченные на банкет – “ворованными”. К слову, представители упомянутой категории поинтересовались у Татьяны Навки, не забыла ли она и её друзья своевременно привиться от коронавируса. Впрочем, абсолютное большинство поклонников артистки ледового балета отнеслось к публикации очень благожелательно, поблагодарив Навку за профессиональное выступление и пожелав любимице приятного отдыха.



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