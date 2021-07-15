Космонавт Андрей Борисенко назвал дату освоения Луны и Марса

Космонавт Андрей Борисенко назвал приблизительную дату освоения Луны и Марса. Он уверен, что человечество в 2050 году уже построит первую жилую базу на поверхности спутника и только-только отправится колонизировать соседнюю планету.

Борисенко рассказал, что уже сейчас вокруг Земли могут вращаться в небольших станциях до 10 человек. Также МКС ежегодно принимает космонавтов с разных точек планеты. Несмотря на это, пока сложно говорить о полноценных орбитальных терминалах, способных вмещать несколько сотен желающих. Сам же космонавт уверен, что подобный исход не будет выглядеть фантастикой в 2050 году. Именно тогда же велика вероятность работы первого жилого комплекса на Луне, куда смогут прилетать люди.

Что касается Марса, то в этом случае дела обстоят сложнее. Всё в том же 2050 году, уверен Борисенко, человечество только начнёт полноценное освоение этой планеты. До этого времени предстоит масса работы, но через 30 лет он не исключает полноценной колонизаторской миссии на ближайшую планету.

Источник: ria.ru