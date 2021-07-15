В США протестируют новую противоракетную связь с помощью кубсатов

Американское агентство противоракетной обороны при содействии Министерства обороны США протестирует новую противоракетную связь с помощью кубсатов. Космические аппараты начнут отслеживать запуски гиперзвукового вооружения.

В настоящий момент США уже использует спутники, как часть программы по обороне страны от ракет потенциальных противников. Для этого на космических аппаратах установлены инфракрасные и оптические датчики. При запуске ракеты они тут же считывают их местоположение и отправляют соответствующую информацию в пункт управления. Несмотря на столь действенную методику, она абсолютно бесполезна для поиска гиперзвукового вооружения. С этой целью команда разработчиков создала систему связи для обнаружения таких снарядов. Протестируют её с помощью небольших кубсатов, запущенных на малую орбиту Земли.

Как отметили в Министерстве обороны США, проверка новой системы связи продлится 90 дней. При необходимости программу могут расширить до одного года. Если она зарекомендует себя как действенный ответ гиперзвуковому вооружению, то встанет вопрос о создании целого ряда спутников, которые, как и кубсаты, будут находится на низкой орбите. Уже сейчас Northrop Grumman, Leidos, Raytheon и L3Harris получили заказ на подготовку прототипов будущих космических аппаратов.

Источник: nplus1.ru