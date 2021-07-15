Эксперт назвал «топорной» контрабандную поставку нефти на Украину из России

Контрабандная поставка нефти на Украину из Новороссийска была проведена топорно, но российские правоохранительные органы обратили на нее внимание не случайно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он прокомментировал информацию о незаконной поставке российской нефти на Украину на два млрд рублей.

«Пока известно о единичном случае контрабандной поставки российской нефти на Украину с участием танкера, значит это не налаженная схема ухода от налогов. Экономического ущерба РФ причинено не было, потому что изначально за эту нефть была уплачена экспортная пошлина. Это даже не контрабанда, а скорее несогласованный экспорт – нарушение санкций», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В четверг в Федеральной таможенной службе рассказали о контрабанде 80 тыс. тонн нефти на Украину стоимостью более двух млрд рублей. По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил нефть в порту Новороссийска, указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории РФ судно отправилось в украинский порт Южный близ Одессы, где выгрузило нефть. Центральная энергетическая таможня по данному факту возбудила уголовное дело о контрабанде (часть 1 статьи 226.1 УК РФ).

Юшков напомнил, что в РФ нет строгого запрета на экспорт нефти на Украину, но из-за введенных Москвой санкций против Киева подобные поставки нужно согласовывать отдельно. «В данном случае поставка 80 тыс. тонн нефти не была согласована с Министерством экономического развития, которое должно прежде убедиться, что нефть не пойдет на оборонные нужды Украины. Это лицензирование делается для того, чтобы потом Россию не обвиняли в одновременной поддержке территорий Донбасса и поставках нефти, которая идет на заправку военной техники Вооруженных сил Украины», – подчеркнул Юшков.

Впрочем, собеседник не исключил, что в данном случае «кто-то кого-то сдал, потому что может идти дележ украинского рынка». «Те, кто хочет поставлять нефть на Украину, скажем, из Азербайджана, могли де-факто сообщить российским властям, что на самом деле танкер Altai пошел не в Италию, а разгрузился в Одессе», – предположил Юшков.

В пользу этой версии говорит то, что, как правило, «никто не отслеживает, куда идет танкер после погрузки и уплаты пошлины». «А здесь все было сделано топорно. Судно даже не выключало транспондеры и не производилось перегрузки нефти с танкера на танкер до захода в порт, как это обычно происходит в подобных случаях. При махинациях обычно меняется собственник нефти, которая может быть перепродана во время транспортировки», – отметил Юшков.