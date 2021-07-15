 

В Пензенской области открыли завод по глубокой переработке мяса индейки

15.07.2021, 19:38, Новости дня
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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и врио губернатора Олег Мельниченко во время открытия высоко оценили создание агрохолдингом «Дамате» крупнейшего в Европе предприятия по переработке индейки.

Новый объект расположен на одной площадке с заводом по убою и переработке индейки, что обеспечивает логистическое удобство доставки сырья для изготавливаемой продукции. Мощность предприятия – 303 тонны в сутки. Стоимость – 9 млрд рублей. Строительство завода велось в рамках инвестиционного соглашения между ГК «Дамате», Правительством Пензенской области и АО «Россельхозбанк». На предприятии создано 700 рабочих мест, сообщается на сайте правительства Пензенской области.

По словам Патрушева, Минсельхоз РФ уделяет большое внимание развитию птицеводства и переработки мяса птицы, постоянно совершенствуя систему господдержки. Министр отметил положительный опыт Пензенской области по внедрению региональных механизмов, что в совокупности с федеральными мерами создает фундамент для устойчивого развития АПК.

«В настоящее время субъект прочно занимает лидерские позиции в российском птицеводстве. Здесь производят почти половину всей индейки в стране. Уверен, что благодаря высокому качеству продукция нового завода придется по душе не только российским, но и зарубежным покупателям», – подчеркнул Патрушев.

Врио главы областной исполнительной власти напомнил, что Группа компаний «Дамате» является для Пензенской области стратегическим партнером и инвестором, основным работодателем не только для жителей Нижнеломовского района.

«На предприятии работает уже порядка 10 тысяч человек, и мы ждем увеличение количества людей, которые будут трудиться при реализации последующих проектов. 155 тысяч тонн мяса индейки, которые сейчас производятся, – это не предел», – отметил Мельниченко.

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов обратил внимание на то, что продукция из индейки очень востребована, поскольку люди все больше интересуются здоровым питанием.

«С 2012 года потребление индейки в РФ растет на 16% в год. При активной поддержке Россельхозбанка «Дамате» фактически сформировал российский рынок и уже вышел на зарубежного потребителя. За 10 лет сотрудничества банк выдал группе компаний на инвестиционные цели почти 70 млрд рублей. Мы рады, что компания продолжает развитие своих проектов, внедряет в производство последние научные достижения, в том числе в области искусственного интеллекта. Таким и должен быть АПК 21 века», – отметил Борис Листов.

По словам председателя Совета директоров  ГК «Дамате» Наума Бабаева, высокотехнологичное оснащение производства определяет соответствующее качество продукции.

«Высокая степень автоматизации и роботизации процессов, использование в производстве исключительно 100% мяса индейки, широкий ассортимент продукции высочайшего качества – таковы неоспоримые конкурентные преимущества нового завода. Производственные мощности предприятия позволят нам не только удовлетворить растущий спрос на колбасную продукцию из индейки внутри страны, но и существенно нарастить экспортную составляющую за счет расширения продаж высокомаржинальных продуктов глубокой переработки», – сказал Бабаев.



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