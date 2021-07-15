В Петербурге подростков спасли с уносивших их в Финский залив яхт

Спасатели в Санкт-Петербурге сняли восьмерых несовершеннолетних с учебных яхт, которые уносило в Финский залив, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Спасатели были вызваны по заявке о том, что в акватории Невской губы четыре парусника уносит в Финский залив. Установлено, что в районе яхт-клуба «Балтиец» в акватории находились восемь небольших учебных яхт. Прибывшими спасателями с яхт сняли восьмерых подростков, доставляют их на берег», – приводит ТАСС сообщение.

Между тем в яхт-клубе «Балтиец» опровергли информацию о переворачивании лодки с детьми, которая появилась в местных СМИ. «Это не соответствует действительности» – сообщил вице-командор клуба Максим Никонов.

По информации ГУ МЧС по региону, в четверг местами ожидаются ливни, грозы с усилением ветра до 15 м/с.

Ранее туристку из Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в Гагре, несовершеннолетних удалось вытащить из воды, один ребенок скончался в больнице. Саму женщину также ищут.