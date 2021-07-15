Казаги высоко оценил результаты сотрудничества ЦАР и России

Он считает, что укрепление отношений с Россией стало определяющим фактором для успехов ЦАР. Бывший член кабмина похвалил руководство страны во главе с Фостен-Арканжем Туадера за выбранный вектор политики, принесший положительный результат.

При дипломатической поддержке РФ было заключено Хартумское соглашение, которое позволило стабилизировать обстановку до выборов 2020 года.

«Незадолго до выборов бандиты начали блокировать дороги и мешать свободному передвижению, что плохо влияло на экономику. В преддверии голосования группировки объединились и решили устроить государственный переворот. Но, благодаря заключенным с Россией и Руандой соглашениям, мы смогли предотвратить его. И не только защититься, но и ликвидировать боевиков», — напомнил Казаги.

По договоренностям с Москвой в Банги прибыли российские инструкторы. Россияне, которые в зарубежных СМИ нередко приписываются к «ЧВК Вагнера», проводят обучение для местных военных. Они готовят новобранцев и командиров армии для успешной борьбы с оставшимися в стране боевиками.

«Сейчас ситуация намного лучше. Например, возобновлена уличная торговля. Города освобождены от боевиков при поддержке России и помощи Руанды. Теперь там люди восстанавливают экономическую деятельность. Ходят в поля, на рыбалку. Вновь функционирует торговый грузооборот со столицей», – рассказал Казаги.