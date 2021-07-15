ОНФ соберет предложения по развитию системы образования для программы “ЕР”

Сбор предложений по развитию системы образования организован на сайте ОНФ. Свои инициативы должны представить ведущие педагоги, практики и ученые. По словам Елены Шмелевой, после подведения итогов и обсуждения, которое состоится в сентябре, народный фронт передаст собранные материалы в “Единую Россию”.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ отметила, что в рамках реализации программ в образовательной сфере необходимо развивать академическую мобильность. Мол, она предусматривает возможность для студентов, преподавателей и менеджмента вузов перемещаться между образовательными учреждениями для обмена опытом.

Шмелева рассказала, что уже начинают работать инструменты, которые позволяют готовить, закреплять и приглашать в регионы сильные кадры.

“Сетевая форма реализации таких программ позволяет сфокусироваться на самых важных для региона технологиях, добиваться практической реализации разработок”, – считает она.

Депутат Госдумы, координатор партпроекта “Новая школа” Алена Аршинова уверена: для успешного развития системы образования нужно решить ряд актуальных вопросов: например, создать прозрачный реестр распределения целевых мест в вузах, единую систему оплаты труда педагогов, развить программу “Земский учитель”.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва должны пройти с 17 по 19 сентября 2021 года. Центральная избирательная комиссия решила провести трехдневное голосование из-за пандемии коронавируса.

Ранее “Дни.ру” писали, что президент Владимир Путин предложил Елене Шмелевой участвовать в парламентских выборах от партии “Единая Россия”. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ согласилась. Она отметила, что это “удивительный уровень доверия и ответственности”