Мнение: Разговор с провокатором

СМИ обсуждают, что российским спортсменам дали инструкцию, как отвечать на вопросы журналистов на Олимпиаде в Токио.

Блогосфера тоже это обсуждает. Предлагаю приводить самые смешные комментарии блогеров, только убирайте имена авторов.

В основном я увидела насмешки над самим фактом инструкций.

На самом деле это не только не смешно, не только правильно, но это единственный способ подготовить людей.

У большинства людей очень плохие границы и они всегда становятся жертвами провокаторов.

Что означает: сливаются и сливают всех, кто с ними связан, а еще обязательно косячат и подставляют всех, кто с ними связан.

Я посмотрела список предложенных ответов на вопросы.

Мне даже добавить к этому нечего.

Но для тех, кто не понимает, почему ответы могут быть только такими и никакими другими, напишу пару слов.

Процитирую эти правила:

“о BLM: нужно объяснить, что отношение к движению — личное дело каждого, «но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов»;

о Крыме и Донбассе: не обсуждать, «спорт должен оставаться вне политики»;

о допинговых скандалах: спортсмену нечего об этом сказать, потому что он в них не участвовал; санкции должен комментировать тот, кто их вводил;

о харассменте: «Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах». Спортсмену предлагают сказать, что спортивный мир справится с этой проблемой;

о запрете выступать под флагом России: спортсменам предлагается говорить, что они все равно представляют Родину, это большая честь, и хотелось бы слышать гимн РФ”

Вот я недавно пыталась задать вопрос, как отвечать на вопросы антиваксеров в компаниях.

Так мне и не удалось добиться, что никакие такие вопросы антиваксер задавать вам не имеет права, если это не начальник и не ваша бабушка. Вроде недавно мы обсуждали баг Оправдашка, но любая практическая задача – и вы все забываете, начинаете писать, как надо выразить свою позицию, какие аргументы привести, как хлестко и жестко отбрить или наоборот взмолиться о снисхождении, жалуясь, как вы тяжело болели и как больше не хотите. Вы дети что ли? Это ваша воспиталка в детском саду или это левый человек, который провоцирует вас на бестолковую дискуссию, где вы будете пыхтеть, краснеть, покрываться потом, злиться, повышать голос, срываться на фальцет, потрясать какими-то ссылками и позориться иными способами?

Не может быть никакой дискуссии на тему вакцин. А главное – не в том статусе ваш знакомый, чтобы вы перед ним отчитывались. В идеале вы вообще не должны находиться в компании с теми, кто считают возможным лечить вам мозги, тем более когда вы – в правовом поле, а они – нет. Не общайтесь с такими людьми, если уважаете себя. Но если это коллеги, с которыми общаться приходится, дискуссию нужно закрыть, предложив говорить о деле.

Вот это главное правило защиты от всех провокаций.

1. Не общаться с провокаторами или общаться строго по делу.

То есть если дела нет, не общаться вообще, а если есть какое-то дело, общаться по делу.

Болтовня о всякой всячине – для друзей и единомышленников. Если человек на вас нападает и провоцирует вас на конфликт, он – не друг.

Вот так вот монотонно, как предложено спортсменам в Токио, и надо отвечать: “Спорт (работа, офис, отдых, пивной бар) – не место для политических споров”. Можно еще добавить “на мой взгляд”, потому что другие пусть обсуждают между собой, если хотят, а вы нет.

В идеале вы не должны оставаться там, где вас атакуют провокаторы. Но если у вас там дело или какие-то обязательства, вот единственный способ защиты – перевести фокус на то, ради чего вы там находитесь, и отказаться говорить о другом.

Второе правило касается любых щекотливых или личных вопросов.

Здесь защита очень простая – выразить недоумение от тематики, показать свою непричастность к этому, перевести фокус с личного на социальное. Но это если вы по какой-то причине не можете совсем проигнорировать, а так см. п. 1.

2. Не отвечать на личные и щекотливые вопросы.

Вот почему на вопрос о харассменте или о допинге нельзя отвечать ничего кроме того, что вы с таким не сталкивались, но надеетесь, что эта социальная проблема будет решена.

Не нужно давать пищу для обсуждения скабрезных подробностей лично о вас.

Не нужно публично снимать трусы. И даже показывать, какие они у вас, не нужно.

Третье правило касается всего, что так или иначе связано с вашей идентичностью, касается вашей страны, вашей семьи, вашей религии, ваших ценностей.

3. Не обсуждать своих с чужими.

Вы должны свернуть все подобные разговоры и не помогать провокатору обсуждать в критическом ключе вашу страну, если это не его страна тоже, обсуждать ваших родителей, если это не его родители тоже и он не ваш брат, обсуждать вашу профессию, если он не коллега, обсуждать вашу жену, если это не она сама или не ее мать. Не надо ничего “отстаивать”, нужно просто отказаться отвечать на вопросы. Отстоять болтовней ничего нельзя.

Это простые правила – не участвуйте в остром обсуждении вещей, касающихся вашей идентичности, если человек не имеет к этому прямого отношения, не связан с этим как вы, а хочет просто почесать язык. Вы сливаетесь, если не соблюдаете это правило.

Никому затыкать рот не нужно, в этом нет не только вашего права, но и необходимости.

Нужно всего лишь не поддерживать тему, отказаться от диалога со своей стороны, сделать это вежливо и твердо.

А в случае монолога провокатора, если он продолжает говорить сам с собой и не замолкает, надо покинуть это место или заняться своими делами, если покинуть место нельзя.

Понятны правила, друзья?

Они очень простые, на все случаи жизни. На работе, в компании, в транспорте.

Близкий человек – это совсем другое дело. Начальство – тоже отдельная статья. Эти имеют право задавать вам вопросы и получать на них ответы.

А вот знакомые, прохожие и другие левые интервьюеры – это те, кто не имеют права получать ответ на свои провокационные вопросы. Мы можете отвечать только на самые вежливые, то есть выгодные вам вопросы. Вежливые вопросы – это выгодные собеседнику. Провокационные вопросы не вежливые, а “вежливые”.

Понятно почему?